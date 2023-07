Stornogebühren für „Leer-Termine“ gefordert Sollte es Strafen geben, wenn man nicht zum Arzt­termin erscheint? Kärnten - Nicht abgesagte, aber nicht wahrgenommene Arzttermine sind gerade jetzt ein großes Problem. Die Österreichische Ärztekammer erneuert ihre Unterstützung für eine Stornogebühr. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (173 Wörter) Debatte © pexels

„Gerade jetzt, in dieser Phase hoher Belastung, ist Termindisziplin in den Ordinationen besonders wichtig“, appelliert Johannes Steinhart, Präsident der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK), an die Patienten. Wer vereinbarte Arzttermine ohne vorherige Absage nicht wahrnehme, schade damit nicht nur der Ärztin oder dem Arzt und dem Ordinationsmanagement, sondern auch den anderen Patientinnen und Patienten, denen der Termin nicht angeboten werden konnte.

Steiermark befürwortet Strafgebühr

„So ein Verhalten können wir uns jetzt weniger leisten denn je. Ärztinnen und Ärzte vollbringen aktuell Höchstleistungen, um den Ordinationsbetrieb und die Versorgung aufrechtzuerhalten, sie brauchen dabei volle Unterstützung. Die Österreichische Ärztekammer unterstützt daher weiterhin die Verrechnung einer Stornogebühr für diese sogenannten ‚Leer-Termine‘“, hält Steinhart fest.

„Für besonders sinnvoll halten wir das Modell, in dem das eingenommene Geld – abzüglich eines kleinen Anteils für den Verwaltungsaufwand – einem Strukturfonds zur Verbesserung der Kassenmedizin zugutekommt“, sagt Edgar Wutscher, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer und Bundeskurienobmann der niedergelassenen Ärzte. Denn damit würden am Ende alle davon profitieren, auch die Patienten selbst.