„Am Schauplatz Gericht“ im ORF2 Bank klagt Pensionistin auf 3.500 Euro: "Hier waren Betrüger am Werk!" Steiermark - Heute Abend geht es im ORF2 um einen Fall, bei dem eine steirische Pensionistin vor Gericht geschleift wird. Eine große Bank klagt 3500 Euro ein. Frau F ist sich aber sicher: "Hier waren Betrüger am Werk!" von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (122 Wörter) © ORF

Abrechnungen aller Art – finanzielle wie zwischenmenschliche – sind der gemeinsame Nenner in den Fällen der aktuellen, von Ludwig Gantner und Maria Zweckmayr gestalteten „Am Schauplatz Gericht“-Ausgabe, die ORF 2 am Donnerstag, dem 12. Jänner 2023, um 21.05 Uhr zeigt.

“Habe mich immer korrekt und vorsichtig verhalten”

Es geht unter anderem um Frau F. Eine Pensionistin aus der Steiermark, die von einer großen Bank auf eine Zahlung von 3.500 Euro geklagt wird. Sie hätte per Fingerabdruck eine Überweisung zu einer dubiosen Handelsfirma für Kryptowährungen in Estland legitimiert. Frau F. sagt, dass sie nichts mit Kryptowährungen zu tun hat. Sie hätte keine Zahlung genehmigt und sich immer korrekt und vorsichtig verhalten. Offenbar waren Betrüger am Werk. Sie wurde dennoch geklagt.