In den Morgenstunden Neben­gebäude brennt: Feuer­wehr rückte zum Einsatz aus Greifenburg - Donnerstagmorgen wurden die Freiwilligen Feuerwehren zum Brand eines Nebengebäudes in der Gemeinde Greifenburg alarmiert. Auch auf der B100 Drautal Straße ist aufgrund des Löscheinsatzes mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (139 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min

In den frühen Morgenstunden rückten die Freiwilligen Feuerwehren aus dem Bezirk Spittal an der Drau in den Ort Gries in der Gemeinde Greifenburg aus. Aus bisher unbekannter Ursache ist dort ein Brand in einem Nebengebäude ausgebrochen. “Das Brandgeschehen wurde von einem Verkehrsteilnehmer entdeckt, welcher die Rettungskräfte alarmierte”, heißt es seitens der Polizei.

B100 war gesperrt

Die Löscharbeiten werden von den Freiwilligen Feuerwehren Greifenburg, Bruggen Hauzendorf, Berg im Drautal und Radlach mit insgesamt 60 Personen durchgeführt. Die Aufräumarbeiten sind derzeit noch in Gang. Bis 6.50 Uhr war die B100 Drautal Straße deshalb für den gesamten Verkehr gesperrt. Mittlerweile ist die Fahrbahn auf Höhe der Tiroler Straße wieder einspurig befahrbar. Laut dem ÖAMTC kann es noch zu Verkehrsbehinderungen kommen.