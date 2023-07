280.000 Nachrichten in zwei Jahren

Horror-Stalking: "Bekam Mord­drohungen und obszöne Nachrichten"

Steiermark - Der Steirer Frank Musenbichler musste am eigenen Leib erfahren, was extremes Stalking wirklich bedeutet. In zwei Jahren bekam er von einer niederösterreichischen Buchhalterin fast 300.000 Nachrichten - darunter Morddrohungen und obszöne Nachrichten. Nun wurde die Frau verurteilt.

