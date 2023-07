Ab 25. Jänner Regisseurin zeigt, wie Sex­ismus und Stereo­typen das Theater beein­flussen Villach - Das Theater ist – was man auf den ersten Blick nicht glaubt – sehr stereotyp. Rollen sollen ungeheuer stereotyp besetzt sein. Bei dem Projekt "Führen wir uns auf" werden, vom 25. Jänner bis 4. Februar, unterschiedliche Rollen eingenommen und wieder verworfen. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (221 Wörter) © Pexels/cottonbro studio

„26 Personen, Schauspieler, die an großen und kleinen österreichischen Theaterhäusern und in verschiedenen Ensembles gespielt haben oder noch spielen sowie Schauspielstudenten, die an staatlichen oder auch kleineren Schauspielschulen in Österreich studier(t)en, hat Katrin Ackerl Konstantin im Rahmen dieses Projektes zum Thema Rollenvielfalt am Theater und was sich ändern muss, befragt: Welche Rolle hast du gern gespielt? Sind dir Stereotypen begegnet? Sexismen? Hast du eine Traumrolle? Wie sieht ein ideales Theater der Zukunft für dich aus …. ?

“Das Theater bildet unsere Zeit nicht ab”

“Die Positionen und Möglichkeiten, die Frauen in den gängigen Stücken haben – etwa das Gretchen, die Julia, usw. – finde ich außerordentlich problematisch”, meint Katrin Ackerl Konstantin. Andere Rollenbilder seien für Frauen kaum verfügbar. Ein weiterer Punkt sei die Heteronormativität, die im Kino interessanterweise schon teilweise durchbrochen wird, nicht aber im Theater. Gleichgeschlechtliche Lebensgeschichten seien immer noch nahezu ein Tabu. “Da bildet das Theater unsere Zeit nicht ab. Wenn ich aus einer Minorität komme und mich in der Kultur nicht wiederfinde, dann ist das ja auch ein Ausschluss in der Geschichte, die erzählt wird. Solange man etwas nicht zeigt, wird man’s nicht sehen, dadurch wird man’s nicht sehen und dadurch zeigt man’s auch wieder nicht – um es mit Judith Butlers Worten zu sagen”, so Konstantin