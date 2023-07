Ab 17. Jänner Fokusreihe an der TU Graz: Fünf Experten sprechen über Kernfusion & Co. TU Graz - Aktuelles zu Kernfusion, Energiesystemen und Stromnetzen sind im Fokus einer Vortragsreihe ab 17. Jänner an der TU Graz. Es sprechen fünf Experten aus Graz und München, Veranstalterin ist die Urania Steiermark. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (131 Wörter) © Nicolas Alaux

Wie nahe sind wir der Möglichkeit, Kernfusion zur Energiegewinnung zu nutzen? Was bedeutet der Ende 2022 verkündete Durchbruch in der Kernfusionsforschung? Gibt es alternative Ansätze dazu? Welche Möglichkeiten bietet Wasserstoff für die Energieversorgung der Zukunft? Und was bedeuten nachhaltige Energiesysteme für unsere Stromnetze? Angesichts der Energie- und Klimakrise sind diese Fragen akuter denn je.

Urania Vortragsreihe

Bei der Urania Vortragsreihe „Kernfusion“ an der TU Graz referieren ab 17. Jänner 2023 führende Experten aus Österreich und Deutschland an fünf aufeinanderfolgenden Dienstagen über den aktuellen Stand der Forschung sowie die Herausforderungen, die nachhaltige Energiesysteme für die Stromnetze mit sich bringen. Die wissenschaftliche Leitung der Vortragsreihe liegt bei Winfried Kernbichler und Christopher Albert, beides Kernfusionsexperten am Institut für Theoretische Physik der TU Graz.

Urania Vortragsreihe „Kernfusion“ Termine: 17. Jänner bis 14. Feber 2023 wöchentlich, jeweils dienstags, 19 bis 20.30 Uhr

Ort: TU Graz, Hörsaal VI, Rechbauerstraße 12/P

Kosten: freier Eintritt für Urania-Mitglieder und Journalist*innen, für Nichtmitglieder 12 Euro pro Person

Wiss. Leitung: Winfried Kernbichler und Christopher Albert vom Institut für Theoretische Physik an der TU Graz