Für kommende Badesaison:

Neuer Pächter für Frei­bad in Griffen gesucht

Griffen - Damit das Freibad in Griffen in die kommende Badesaison starten kann, fehlt noch ein neuer Pächter. Dieser wird nun per Ausschreibung gesucht.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (100 Wörter)