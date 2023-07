Messerattacke im Hof "Den stich i ab": Verfahren gegen Wirt geht in die nächste Runde Graz - Im Dezember 2021 kam es zu einem Vorfall in einem steirischen Lokal, bei dem ein 26-Jähriger mit einem Messer verletzt wurde. Der Wirt stand bereits im Sommer 2022 vor Gericht. Nun geht der Prozess weiter. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (238 Wörter) VOR GERICHT © 5min.at Artikel zum Thema Mit Messer auf zwei Männer eingestochen: 48-Jähriger vor GerichtBrutale Messer­attacke in Lokal: Opfer (26) musste not­operiert werden

Ein 48-jähriger Steirer ist bereits Anfang Juni 2022 wegen zweifachen Mordversuchs vor Gericht gestanden, am heutigen Donnerstag soll der Prozess fortgesetzt werden.

Was ist passiert?

Der Wirt soll im Dezember 2021 zwei Männer mit einem Messer verletzt haben. Der Vorfall ereignete sich in einem Innenhof zweier Gastlokale in Stainz. Dort gerieten mehrere Personen in einen Streit. Ein 47-jähriger Deutschlandsberger verließ daraufhin den Gastraum. Er kam kurze Zeit später mit einem Messer zurück und soll, so die Polizei, einem 26-jährigen Deutschlandsberger in den Bauch gestochen haben. Das Opfer musste notoperiert werden. Polizisten nahmen den Wirt fest und stellten die Tatwaffe sicher. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete damals die Einlieferung des Täters in die Justizanstalt Graz-Jakomini an.

Oberster Gerichtshof hatte Urteil aufgehoben

Medienberichten zufolge haben Zeugen gehört, wie der Wirt gesagt haben soll: „Den stich i ab“. Dann soll er das Messer geholt haben. Ein anderer soll versucht haben, ihn zurückzuhalten. Der Wirt soll ihm daraufhin in den Bauch gestochen haben. Vor Gericht betonte der Angeklagte, dass es nur Glück war, dass keine lebenswichtigen Organe verletzt worden sind. Der Wirt selber hätte aber “nie jemanden verletzten wollen” und er habe den Männern nur “Angst machen wollen” – der Stich sei nicht mit Absicht passiert. Wie der ORF berichtete, wurde der 48-Jährige zu acht Jahren Haft verurteilt. Der Oberste Gerichtshof hatte das Urteil aber wieder aufgehoben. Heute wird der Prozess fortgesetzt.