Siegerprojekt umgesetzt Super­helden-App: 250 Jausen­sackerln für Klagenfurter Schüler Klagenfurt - Klagenfurt noch lebenswerter, grüner und nachhaltiger zu gestalten – das ist ein Ziel der Superheldinnen und Superhelden-App, die 2022 von der Stadtwerke Klagenfurt AG aus der Taufe gehoben wurde.

Mit ihr sammeln STW-Kunden Punkte (STWs), stimmen über ausgewählte Projekte ab und verhelfen diesen zur Umsetzung. So kann jeder, der mitmacht, selbst zur Superheldin oder zum Superhelden für Klagenfurt werden. Das Gewinner-Projekt von November – „Gesunde Jause“ – wurde am Mittwochvormittag, 11. Jänner, am Heiligengeist Platz in Klagenfurt realisiert.

Jausensackerln für 250 Schüler

Gerade rechtzeitig vor dem morgendlichen Schulbeginn erhielten 250 Schüler Jausensackerln mit Äpfeln, Datteln und frischem Bio-Gebäck. Bei der Abstimmung haben sich 153 Teilnehmer mit 75.350 Punkten für das Projekt entschieden. Der Oktober-Sieger „Quirliges Vogelgezwitscher“ wird aktuell in enger Zusammenarbeit mit BirdLife Kärnten umgesetzt und der Dezember-Sieger „100 Bäume für Klagenfurt“ ist gerade in der Planungsphase. Drei neue Projekte stehen bereits zur Wahl.

Mit der STW Superhelden-App können aber nicht nur Punkte gesammelt und verteilt werden. Mit ihr ist es auch möglich, die Strandbad Saisonkarte als QR Code am Handy zu nutzen. Zudem können Anfragen zu Strom- und Fernwärmeangeboten rasch und unkompliziert abgewickelt werden.