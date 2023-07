Klein, aber oho

Vom Müll in die Medien: "Hummel" ist jetzt österreichweit berühmt

Klagenfurt - Eine wahre Heldengeschichte: Eine Tierärztin aus Kärnten fand eine Hündin in einer Mülltonne in Griechenland. Fit und aufgerappelt beginnt die gerettete Hundedame nun in Klagenfurt bei der Rettungshundestaffel ihre Ausbildung. Viele Medien berichteten bereits über "Hummel", nun ist sie österreichweit bekannt.

von Alina Gursch