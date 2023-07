"Nächster Halt-Job mit Sinn" #RichtungZukunft: ÖBB Kärnten sucht 150 neue Mitarbeiter Kärnten - Die ÖBB suchen wegen des Generationenwandels Personal, denn bis 2027 wird rund ein Fünftel der ÖBB-Mitarbeiter in Pension gehen. Deshalb sucht der Mobilitäts- und Logistikdienstleister auch dieses Jahr rund 3.000 neue Mitarbeiter. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (196 Wörter) © ÖBB/Payr

Insgesamt werden in Kärnten heuer rund 150 neue Kollegen für das Team ÖBB gesucht. Für viele der 130 verschiedenen Berufsbilder bieten die ÖBB selbst Ausbildungen an. Über das ganze Jahr verteilt starten in der Kärnten Kurse, die 80 interessierte Bewerber zu Triebfahrzeugführer, Zugbegleiter, Verschubmitarbeiter (mit und ohne Triebfahrzeugbedienung) und Fahrdienstleiter bei Österreichs größtem Klimaschutzunternehmen ausbilden. Da bereits die Ausbildung bezahlt wird, sind diese Jobs auch bestens für Quereinsteiger geeignet, die sich im neuen Jahr nach einem neuen Job sehnen. Darüber hinaus werden für das kommende Lehrjahr in Kärnten rund 20 Lehrlinge gesucht.

Der größte Generationenwandel

ÖBB CEO Andreas Matthä betont: „Die ÖBB werden heuer 100 Jahre alt. Wir schauen mit einer Portion Stolz in die Vergangenheit und mit einer doppelten Portion Zuversicht in die Zukunft. Jetzt stehen wir vor dem größten Generationenwandel unserer Geschichte. Es gilt, die Weichen Richtung Zukunft zu stellen und neue Talente für die ÖBB zu begeistern. Als Österreichs größtes Klimaschutzunternehmen im Bereich Mobilität und Logistik überzeugen wir mit sinnvollen Jobs in einer zukunftsfitten Branche.“