Erstmals Barzuschuss & Miet­förderung: Ferlach unter­stützt die beste Geschäfts­idee Ferlach - Erstmals fördern der Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds (KWF) und die Stadtgemeinde Ferlach die beste Geschäfts-Idee für die Stadt Ferlach. Die Ausschreibung richtet sich an bestehende Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen sowie Gründer, welche mit einem Barzuschuss und einer Mietförderung ihre Geschäftsidee umsetzen wollen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (159 Wörter) #GOODNews © Stadtgemeinde Ferlach

Der Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds (KWF) und die Stadtgemeinde Ferlach fördern die beste Geschäfts-Idee für Ferlach. Die Ausschreibung richtet sich an bestehende Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen sowie Gründer, die mit einem Barzuschuss des KWF und einer Mietförderung der Stadtgemeinde Ferlach ihre Geschäftsidee umsetzen wollen. Konzepte können in Form eines einfachen Business-Plans ab sofort beim KWF eingereicht werden. Die Frist endet am 3. März 2023. Infos und Anträge gibt es unter www.kwf.at/popupstore.

Unterstützung für Jungunternehmer

Ab 1. Juni 2023 können die Gewinner ihre Pop-up-Stores für die Dauer von bis zu sechs Monaten beziehen. Die ausgewählten Projekte werden vom KWF mit je 4.000 Euro Preisgeld gefördert. Für besonders kooperative oder nachhaltige Projekte stellt der KWF zudem ein zusätzliches Sonderpreisgeld von 1.000 Euro zur Verfügung. Die Stadtgemeinde Ferlach unterstützt die Jungunternehmer ein halbes Jahr lang mit einem Kostenzuschuss zur Miete für die Geschäftsräumlichkeiten.