Kuriose Wettervorhersage Plötzlicher Klima­wandel in Klagenfurt: "Sicher a Ratz" Klagenfurt - Für Schmunzler sorgte am Donnerstagmorgen, dem 12. Januar 2023, die Wettervorhersage des Ö3-Moderators Sigi Fink. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (98 Wörter) Social Media © Montage: Pixabay/Silvia & Facebook-Screenshot

“Da hat sich sicher a Ratz um den Sensor gewickelt”, erklärte Ö3-Moderator Sigi Fink, nachdem er heute die Temperaturen in Klagenfurt gesehen hatte. Am frühen Morgen zeigte es in der Kärntner Landeshauptstadt nämlich plus 11 Grad an. Und zwar nur dort! Um Klagenfurt herum sei es hingegen “leicht frostig” gewesen, so Fink weiter. Wenig später sanken auch bei besagter Wetterstation die Temperaturen wieder in den “Normalbereich”. Der Moderator mutmaßt: “Jetzt ist der Ratz wschl. weg.”