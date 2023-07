Super! Beliebte Gailtaler Fleischerei erhält Nah­versorger-Bonus St. Stefan im Gailtal - Im Rahmen eines Betriebsbesuchs bei Johannes Smole in St. Stefan im Gailtal wurde der beliebten Fleischerei der Nahversorger-Bonus von Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) und Bürgermeister Ronny Rull (ÖVP) zugesichert. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (112 Wörter) #GOODNews © LR Schuschnig_Taltavull

„Fast jede zweite Nahversorgerförderung geht nach Oberkärnten. Alleine im Gail- und Lesachtal wurde der Bonus bereits 30-mal an Nahversorger, Bäcker und Fleischer zugesichert. Insgesamt flossen so 66.000 Euro an Unterstützung in die Region“, streicht Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) hervor.

Entlastung für Betriebe

Um die Versorgung im Ort zu sichern, wurde von den Landesräten Martin Gruber (ÖVP) und Schuschnig im Jahr 2020 ein Nahversorger-Paket geschnürt, welches jährlich mit rund 300.000 Euro budgetiert ist. Gerade in schwierigen Zeiten sichern Nahversorger die regionale Versorgung und machen den Ort lebenswert. „Mit dieser Förderung entlasten wir nicht nur die Betriebe, sondern holen auch heimische Produkte in die Regale“, so der Wirtschaftslandesrat.