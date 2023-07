Neue Sicherheitsvereinbarung Steirische Polizisten sollen mit Körper­kameras aus­gestattet werden Steiermark - Innenministerium und Land Steiermark präsentierten heute eine neue Sicherheitsvereinbarung. Im Bereich Ausrüstung sieht diese vor, die Polizei mit 600 Körperkameras auszustatten. von Sabrina Tischler 3 Minuten Lesezeit (415 Wörter) © 5min.at

Am heutigen Donnerstag, dem 12. Jänner, wurden seitens des Innenministeriums und des Landes Steiermark eine neue Sicherheitsvereinbarung vorgestellt. Das Thema „Sicherheit” wird breit und umfassend behandelt. Die Vereinbarung befasst sich in sieben Kapiteln etwa mit Themen von Kriminalitätsprävention und Gewaltschutz, den Rahmenbedingungen für die Polizistinnen und Polizisten in der Steiermark, der Verkehrssicherheit, Asyl und Migration, Extremismus und Terrorismus, Katastrophenschutz bis hin zur Sicherheitsinfrastruktur und der Digitalisierung.

Rund 200 Neuaufnahmen heuer geplant

Im Zuge der Pressekonferenz in der Grazer Burg verdeutlichte Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP), dass die Anzahl der steirischen Polizeikräfte einen historischen Höchststand erreicht hat. Insgesamt gibt es derzeit 4.000 Polizisten und Polizistinnen in der Steiermark. Weiters befinden sich in der Steiermark gegenwärtig etwa 340 Polizeischülerinnen und -schüler in Ausbildung – davon werden mehr als 160 in diesem Jahr in Außendienst entsendet werden. Insgesamt sind allein in diesem Jahr rund 200 Neuaufnahmen geplant. Mit den Neuaufnahmen will man den Allzeit-Höchststand halten und vor allem einen möglichen Personalmangel vorbeugen.

Mehr Körperkameras für die steirische Polizei

In der Sicherheitsvereinbarung wurde festgehalten, dass weiter in die bestmögliche Infrastruktur und Ausbildungsbedingungen in der Steiermark investiert werden soll. Im September konnte in St. Michael der Spatenstich für ein neues Einsatztrainingszentrum gesetzt werden. Außerdem werden weitere Dienststellen sowie das Polizeianhaltezentrum in Graz erneuert. Ein weiteres Ziel im Sinne der Ausrüstung sei es, bis 2024 an die 600 Körperkameras für die Polizisten zur Verfügung zu stellen. Momentan sind 40 Körperkameras bereits im Einsatz.

Landespolizeidirektor Gerald Ortner, Landeshauptmann Christopher Drexler, Innenminister Gerhard Karner, Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang (v.l.). © Land Steiermark/ Binder

Kampf gegen Schlepperbanden und illegale Migration

Der konsequente Kampf gegen die Schleppermafia und die illegale Migration gehört gegenwärtig zu den größten sicherheitspolitischen Herausforderungen. In der Sicherheitsvereinbarung wurde daher auch die Weiterführung von Grenzkontrollen festgehalten. Im kommenden Mai werden die Grenzkontrollen zu Slowenien – ebenso wie den Assistenzeinsatz des österreichischen Bundesheeres – weiter verlängert werden. Auch die Aktion “Scharf” gegen Schlepperbanden wird in der Steiermark konsequent fortgesetzt.

Mehr Cybersicherheit für die Bevölkerung

Die Digitalisierung hat unser Leben, unser Zusammenleben im letzten Jahrzehnt grundlegend verändert. Damit haben sich auch neue Kriminalitätsfelder entwickelt. In der Steiermark wurden 2021 5.100 Strafanzeigen wegen Cyberdelikten gestellt. Das Feld der Cyberkriminalität ist ein breites: vom Betrug im Internet zu Hass im Netz – bis hin zu Fake News und Deep Fake. Die Kriminalpolizei in den Regionen wird daher eine Stärkung durch Cyberspezialisten vor Ort erfahren. So wird die notwendige Fachkompetenz noch näher zu den Menschen gebracht. Ein weiteres Thema der Vereinbarung sind der Katastrophenschutz und die Krisen-Vorsorge.