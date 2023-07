Bei Christbaumverkauf: Über 3.700 Euro für Kärntner Kinder­krebshilfe ge­sammelt Arnoldstein - Wie schön! Im Rahmen des diesjährigen Christbaumverkaufes wurden in Arnoldstein mehr als 3.700 Euro eingenommen. Der Betrag wurde an die Kärntner Kinderkrebshilfe gespendet. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (63 Wörter) © Marktgemeinde Arnoldstein

“Konkret wurden an einem Vormittag 3.710 Euro eingenommen”, berichten die Verantwortlichen der Marktgemeinde Arnoldstein. Dieser Betrag wurde kürzlich an die Kärntner Kinderkrebshilfe übergeben. Damit kann wieder Kindern und Familien in schwierigen Lebenssituationen zumindest finanziell unter die Arme gegriffen werden. Die Organisatoren bedanken sich bei den treuen Christbaumkäufern, den freiwilligen Helfern und auch bei der Marktgemeinde Arnoldstein für die Unterstützung.