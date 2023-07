In den vergangenen Monaten Zentraler Treff­punkt in Paternion wurde erneuert und barriere­frei gestaltet Pogöriach - Zusammenhalt wird in Pogöriach in der Gemeinde Paternion großgeschrieben. Bestes Beispiel ist das Projekt der Dorfgemeinschaft Pogöriach rund um Obmann Andreas Steiner. Die Dorfgemeinschaft hat ihren zentralen Treffpunkt im Ort erneuert und barrierefrei gestaltet. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (132 Wörter) Martin Gruber mit Bürgermeister Müller, Andreas Steiner und Mitgliedern der Dorfgemeinschaft Pogöriach © Büro LR Gruber

In den vergangenen Monaten wurde der Vorplatz beim ehemaligen Feuerwehrhaus, das seit Jahren von der Dorfgemeinschaft und der Zechgemeinschaft für kleinere Veranstaltungen genutzt wird, erweitert, neu gepflastert, die Steinschlichtung adaptiert sowie ein barrierefreier Zugang zum Gebäude errichtet.

15.000 Euro Projekt

„Für die Pogöriacher ist das der zentrale Platz, an dem man sich trifft und austauschen kann. Es ist schön zu sehen, wie sich die ehrenamtlichen Mitglieder der Dorfgemeinschaft um ihren Ort bemühen und damit wesentlich zur Lebensqualität in einer ländlichen Gemeinde beitragen“, sagt Landesrat Martin Gruber (ÖVP), der für Orts- und Regionalentwicklung in Kärnten zuständig ist und solche Vorhaben über die von ihm eingerichtete Kleinprojekteförderung unterstützt. Bei diesem Projekt wurde ein Teil der Gesamtkosten von 15.000 Euro mit Landesmittel gefördert.