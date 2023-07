Von Straße abgekommen Auto landete im Bach: Person verletzt Tobelbad - Ein Auto kam heute von der Straße ab und kam in einem Bach am Dach liegend zum Stillstand. Eine Person war im Auto eingeschlossen und verletzt. Sie musste von den Florianis gerettet werden. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (87 Wörter) © FF Tobelbad

Am Donnerstagvormittag, dem 12. Jänner, kam es gegen 10 Uhr auf Höhe des Rehazentrums Tobelbad zu einem Unfall. Der Lenker war mit seinem Auto von der Straße abgekommen und in einen Bach gestürzt. Die Florianis retteten die eingeschlossene Person aus dem Auto. “In einem weiteren Schritt wurde die verletzte Person dann in einer Korbtrage und über Leitern aus dem Bachbett gerettet und an die Rettung und den Notarzt übergeben”, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Lieboch. Weiters stand auch die Freiwillige Feuerwehr Tobelbad – Haselsdorf im Einsatz.