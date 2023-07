Arbeitsmarkttrends bis 2040 AMS: "Beträcht­licher Mangel an Arbeits­kräfte ist zu er­warten" Steiermark - Große regionale Unterschiede bei der Bevölkerungsentwicklung, älter werdende Belegschaften und ein zu erwartender beträchtlicher Mangel an Arbeitskräften: Ausgehend von den demografischen Veränderungen der steirischen Bevölkerung stellt das Arbeitsmarktservice in seinem aktuellen Report Trends zum heimischen Arbeitsmarkt bis 2040 dar. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (179 Wörter) © AMS/ Tauscher

Wie entwickelt sich der steirische Arbeitsmarkt in den nächsten Jahren, ausgehend von den zu erwartenden demografischen Veränderungen? Welche Regionen profitieren davon, welche verlieren? In welchen Branchen müssen sich die Unternehmen auf neue Herausforderungen einstellen? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des jüngsten Berichts des AMS Steiermark zu den Arbeitsmarkttrends in unserem Bundesland und seinen Bezirken bis zum Jahr 2040.

Vorhandenes Potenzial an Arbeitskräften erhöhen

„Wir müssen sofort alles daransetzen, die Erwerbsbeteiligung des vorhandenen Potenzials an Arbeitskräften deutlich zu erhöhen“, betont der Landesgeschäftsführer des AMS Steiermark, Karl-Heinz Snobe, angesichts der Arbeitsmarkttrends in unserem Bundesland bis 2040. „Ein wichtiger Eckpfeiler ist es dabei, ältere Personen länger in Beschäftigung zu halten und altersgerechtes Arbeiten zu ermöglichen.“ Auch beim Erwerbsanteil von Frauen schlummere großes Potenzial: „Jede zweite berufstätige Frau in der Steiermark ist in Teilzeit tätig. Für ein höheres Beschäftigungsausmaß müssen jedoch auch die Rahmenbedingungen passen, Stichwort Kinderbetreuung.“ Abschließend sei auch der weitere Ausbau der Lehrausbildung von Jugendlichen, aber auch Erwachsenen ein zentraler Baustein.

Weiterer Zuzug in Großraum Graz Die Bevölkerung der Steiermark beträgt im Jahr 2022 knapp 1.250.000 Personen. Bis zum Jahr 2040 wird die Bevölkerung um weitere 1,9 Prozent auf fast 1.274.000 ansteigen.

Weniger Personen mit Lehrabschluss Die „Babyboomer“-Generation geht in Pension, dadurch geht dem Arbeitsmarkt eine hohe Anzahl an Personen verloren. Die Anzahl der nicht erwerbsaktiven Personen über 65 Jahre steigt beträchtlich an, von 263.500 im Jahr 2022 auf 365.300 im Jahr 2040.

Sollte jedoch die aktive Beteiligung am Erwerbsleben nicht in dem Ausmaß steigen, wie es unsere Trendreihen prognostizieren, so ist aus heutiger Sicht ein beträchtlicher Mangel an Arbeitskräften zu erwarten.

