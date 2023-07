Der Waldrapp ist ein Vogel, der in etwa so groß wie eine Gans ist. Er wird aktuell auf der Roten Liste gefährdeter Arten als "stark gefährdet" geführt. In Europa selbst hat er einst als häufiger Vogel gegolten, wurde im 17. Jahrhundert aber intensiv gejagt, da er als Delikatesse galt. In den 1990er Jahren waren nur noch etwa 220 Vögel in Freiheit, seitdem wächst der Bestand aber wieder. In Europa laufen verschiedene Wiederansiedlungsprojekte, die als Ziel haben, den Waldrapp als Brutvogel wieder zu etablieren.