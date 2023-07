Es wird spannend KAC empfängt HC Innsbruck in der Heidi Horten Arena Klagenfurt - Nach einwöchiger Spielpause empfängt der EC-KAC am Freitagabend, 13. Jänner, den aktuellen Tabellenführer HC Innsbruck in der Heidi Horten Arena. Das Match beginnt am 19.15 Uhr. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (236 Wörter) © 5min.at

Der EC-KAC bestritt sein letztes Ligaspiel am vergangenen Freitag, ein 1:4-Verlust bei den Vienna Capitals bedeutete, dass die Rotjacken zum erst zweiten Mal in den jüngsten neun Partien ohne Punkt blieben. In der Tabelle nehmen die Klagenfurter unverändert den sechsten Rang ein, um diesen auch zum Ende des Grunddurchgangs einzunehmen und sich somit vorzeitig für die Playoffs zu qualifizieren, benötigt der Rekordmeister aus den verbleibenden 14 Spielen wohl acht Siege. Auf heimischem Eis ausgetragene Begegnungen waren in der laufenden Saison meist recht knappe Angelegenheiten: In elf der 17 Partien in der Heidi Horten-Arena trennte den EC-KAC am Ende des Spiels nur ein einziger Treffer von seinem jeweiligen Gast.

Zum Gegner

Der HC Innsbruck kommt als Tabellenführer nach Klagenfurt, die Haie bestritten bislang ihre erfolgreichste Saison in 20 Jahren in Österreichs höchster Spielklasse: Aktuell steht eine überragende Winning Percentage von 69,4 Prozent zu Buche, in den 19 vorangegangenen Spielzeiten lag dieser Wert bei den Tirolern bei lediglich 42,2 Prozent. Obwohl erst 36 Partien bestritten wurden, hat der HCI bereits 25 Siege auf seinem Konto, in nur einer der letzten zehn Saisonen konnte der Klub diese Marke überspringen. Mit 4,00 erzielten Treffern pro Begegnung verbucht Innsbruck die meisten Treffer aller ICE-Klubs, der Schnitt der zwölf Konkurrenten liegt mit 2,77 deutlich darunter. Auch auf individueller Ebene sprechen die Kennzahlen für große offensive Durchschlagskraft, finden sich auf den ersten acht Rängen der ligaweiten Scorerwertung doch gleich vier Cracks der Tiroler.