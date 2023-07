WKO zieht Bilanz Mit heimischem Auto­markt geht es weiter berg­ab Steiermark - Der heimische Automarkt befindet sich weiter auf Talfahrt. Chipmangel, Energiekrise und Preiserhöhungen wirken sich negativ auf den Fahrzeugmarkt aus. In der Steiermark beträgt das Minus knapp sieben Prozent. Der Fahrzeugmarkt konnte sich auch 2022 nicht erholen. von Sabrina Tischler 3 Minuten Lesezeit (411 Wörter) © Pexels / Stephan Müller

“Mit österreichweit 215.050 PKW-Neuzulassungen liegen wir um zehn Prozent unter dem Vorjahr”, zieht Bundesgremialobmann Klaus Edelsbrunner eine ernüchternde Bilanz. Laut Statistik Austria sind die Neuzulassungen im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 um mehr als ein Drittel (-34,7 Prozent) zurückgegangen. Der Gebrauchtwagenmarkt verzeichnet ein Minus von insgesamt 13,8 Prozent.

Große Herausforderungen trafen auf die Autoindustrie

Chipmangel, Rohstoffkrise und Co. haben die Autoindustrie in den vergangenen Monaten vor große Herausforderungen gestellt. Produktionen mussten gedrosselt werden, ohne Aussicht auf rasche Besserung. Durch die Wirtschafts- und Energiekrise, die erhöhten Kosten für Heizen und Strom sowie die dadurch gestiegene Inflation ist davon auszugehen, dass die Kaufzurückhaltung spürbar bleibt und gegebenenfalls sogar noch stärker wird.

“Mittelstand massiv betroffen”

Dazu Klaus Edelsbrunner: „Auch die Preiserhöhungen bei Fahrzeugen und die diversen Erhöhungen bei Nova sowie die CO2 Bepreisung tragen zum negativen Ergebnis bei. Der Mittelstand ist dadurch massiv betroffen. Die fehlenden Neuzulassungen spüren wir zeitlich versetzt natürlich auch bei der Auslastung in unseren Werkstätten“, stellt der Obmann fest. Die täglich anfallenden Kosten steigen für die KFZ-Betriebe. Bei fallenden Stückzahlen im Handel und bei Reparaturen wird es für Betriebe immer schwieriger über

die Runden zu kommen.

E-Fahrzeuge leicht gestiegen

Der Anteil von Elektrofahrzeugen ist bei den Neuzulassungen nur geringfügig mit 2,4 Prozent angestiegen. Verantwortlich dafür seien aber zum Großteil die Unternehmen, so Edelsbrunner: „Knapp 80 Prozent der E-Autos wurden 2022 von Firmen gekauft, Private sind bei der Anschaffung von Elektrofahrzeugen deutlich zurückhaltender.“ Durch die Abschaffung der betrieblichen Förderungen für 2023 werde aber auch hier ein Rückgang zu erwarten sein. Kritisch sieht Edelsbrunner auch die Herabsetzung der derzeit bestehenden Fördergrenze bei Elektrofahrzeugen von 60.000 Euro.

Plus bei Wohnmobilen und Motorrädern

Ein deutliches Plus verzeichnen auch Wohnmobile und Motorräder. Steiermark über dem Bundesdurchschnitt. Was die Steiermark betrifft, so schneidet diese über dem Bundesdurchschnitt von minus zehn Prozent ab. Mit 30.775 PKW-Neuzulassungen 2022 beträgt das Minus knapp sieben Prozent. Im Gegensatz zu den bundesweiten Zahlen sind die Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen in der Steiermark um rund 9 Prozent zurückgegangen. Damit liegt die Steiermark im Bundesländervergleich an letzter Stelle.

“Wenn wenig Neue gekauft werden, kommen auch keine Gebrauchten zurück”

Im Gebrauchtwagensektor liegt die Steiermark über dem Bundesdurchschnitt von minus 13 Prozent. 2022 wurden 111.500 Gebrauchtfahrzeuge verkauft, das sind um über 15 Prozent weniger als 2021. Dazu Klaus Edelsbrunner: „Die Verfügbarkeit von Gebrauchten ist erschöpft, unsere Lager sind leer. Wenn wenig Neue gekauft werden, kommen auch keine Gebrauchten zurück.”