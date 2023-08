Michelin Österreich Roland Steinberger: Er bringt die Reifen zum Glühen Kärnten - Der Villacher Manager Roland Steinberger ist seit 2020 Chef von Michelin Österreich. Als Geschäftsführer leitet er auch die heimischen Agenden des kanadischen Off-Road-Spezialisten Camso. Mit 5 Minuten spricht der 44-jährige Betriebswirt und Neo-E-Bike-Unternehmer über eine Branche im Wandel, Teamgeist, kühle Nerven und heiße Kurven. von Robin Plankenauer 9 Minuten Lesezeit (1087 Wörter) Beruflich und privat im Vollgas-Modus: "Michelin-Mann" Roland Steinberger © RP / 5min.at

Wie, wann und wo das Rad erstmals erfunden wurde, darüber ist sich die Wissenschaft nach wie vor uneinig. Unstrittig ist aber – ohne diese Errungenschaft wäre eine moderne und mobile Gesellschaft wohl kaum vorstellbar. Das unterschreibt auch Roland Steinberger. Der Villacher leitet seit 1. November 2020 die Österreich-Agenden des französischen Reifenkonzerns Michelin und ist damit auch der erste Österreicher in dieser Position. „Es ist eine tolle Aufgabe, täglich aktiv an der Entwicklung des Konzerns mitwirken zu dürfen, und ich kann mich glücklich schätzen, ein Team von 30 hochqualifizierten Mitarbeitern zu haben, die so wie ich gerne Gas geben”, zeigt sich der studierte Betriebswirt, der seit 2012 für Michelin arbeitet, motiviert. Als Unternehmen sei man jedenfalls breit und zukunftsfit aufgestellt. „Im Grunde produzieren wir für alles, was rollt. In Summe jährlich etwa 200 Millionen Reifen. Wir bedienen im Reifensegment neben Pkw und Lkw auch jegliche Spezialmärkte – natürlich entwickeln wir auch Wettkampf- und Rennreifen”, betont der erfolgreiche Motorradrennfahrer, für den ein Tag gerne ein paar Stunden mehr haben könnte.

Seit 2020 ist der Villacher erster heimischer Geschäftsführer bei Michelin Österreich © Steinberger / Michelin

Kein Wunder, ist der 44-Jährige auch als Österreich-Geschäftsführer für den 1982 in Kanada gegründeten Off-Road-Spezialisten Camso zuständig, heute ein Tochterunternehmen von Michelin. „Mit Camso produzieren wir Reifen, Räder und Kettensysteme in allen erdenklichen Dimensionen für den Hochleistungsbereich, etwa für Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge, Gabelstapler oder alles, was unter Powersport fällt”, erzählt der Manager über den „weltweiten Marktführer”.

"Teamgeist ist der Schlüssel zum Erfolg" Roland Steinberger

Branche im Umbruch

„Der Reifenmarkt ändert sich gewaltig, die gesamte Branche ist total im Auf- und Umbruch – und bei uns ist daher alles auf Transformation und Nachhaltigkeit programmiert, Stichwort: All Sustainable.“ Der Begriff fasst die Strategie von Michelin zusammen, in allen Bereichen umweltfreundlicher und ressourcenschonender zu agieren. „Es ist Teil unserer Firmenphilosophie, wirtschaftlich, technisch, aber auch menschlich, konsequent zukunftsorientierte Neuerungen zu implementieren – und das an allen 70 Produktionsstandorten in fünf Kontinenten“, gibt Steinberger Einblick in die Ziele des Konzerns, der einst 1889 in Clermont-Ferrand in Frankreich als „Michelin & Compagnie“ gegründet wurde und noch mit rund 50 Mitarbeitern das Auslangen fand. Heute gilt Michelin als weltweit zweitgrößter Reifenhersteller und beschäftigt an die 120.000 Arbeitnehmer.

Emissionen bis 2050 auf null

„Nicht nur der Klimawandel bringt neue Anforderungen mit sich. Die Energiekosten steigen, Auflagen werden verschärft, die Sicherheitsstandards erhöhen sich, Kunden fahren schwerere Pkw mit breiteren Reifendimensionen, die E-Mobilität ist stark im Vormarsch, es gibt neue Konzepte wie Carsharing und autonomes Fahren, die Digitalisierung hält überall Einzug”, zählt Steinberger Veränderungsfaktoren auf. Daher müsse man mit neuem Denken dem Wandlungsprozess lösungsorientiert begegnen. „Wir wollen ganz klar unsere Emissionen bis ins Jahr 2050 komplett auf null senken“, sagt der Michelin-Manager. Alle Reifen sollen dann zu 100 Prozent aus erneuerbaren, recycelten oder nachhaltigen Materialien hergestellt werden, man sei auch bestrebt, den umweltschädlichen Mikroplastik-Abrieb deutlich zu reduzieren – das erhöhe wiederum die Langlebigkeit der Reifen.

Boom E-Mobilität

Im Zukunftstrend Elektromobilität sieht der Experte einen der größten „Boom-Märkte”, der aber auch neue Anforderungen an die Bereifung stelle und daher innovative Lösungen erfordere, und erklärt: „Elektrofahrzeuge haben beispielsweise durch das höhere Drehmoment beim Beschleunigungs- und Abbremsvorgang und das hohe Gewicht der Batterie eine messbar stärkere Belastung der Reifen.” Eine Problematik, mit der sich das Michelin-Entwicklungsteam erfolgreich beschäftigt habe: „Von uns wurden daher bereits Reifen entwickelt, die speziell für elektrobetriebene Fahrzeuge ausgelegt sind.” So könne man etwa durch einen verringerten Abrollwiderstand eine erhöhte Reichweite und weniger Ladestopps erzielen. Überhaupt entstünden bei den Elektroautos 70 Prozent des Geräuschpegels allein durch das Abrollgeräusch der Räder, wodurch eine Optimierung ein deutliches Mehr an Fahrkomfort mit sich bringen würde.

3D-Print, Wasserstoff & edle Gaumenfreuden

Aber nicht nur Reifen rollen aus den Werkshallen des Konzerns. So engagiert sich das Unternehmen etwa auch intensiv im 3D-Metalldruck, entwickelt Verbundwerkstoffe, produziert analoge Straßenkarten und betreibt den digitalen Online-Routenplaner ViaMichelin. „Wir wollen auch Marktführer bei den Wasserstoff-Brennzellen werden“, verrät Steinberger ein weiteres Firmen-Ziel. Dafür sei in Europa eine der größten Produktionsanlagen im Entstehen. Auch dem Gesundheitsmarkt stellt Michelin immer wieder innovative Entwicklungen zur Verfügung: Beispielsweise wurde kürzlich mit „AirProne“ ein aufblasbares Luftkissen-Set, das eine ergonomisch optimale Positionierung von Intensivpatienten mit Akutem Atemnotsyndrom gewährleisten soll, entwickelt. Doch auch den kulinarischen Genüssen widmet sich das Unternehmen: Der jährlich erscheinende internationale Restaurantführer Guide Michelin ist als kritischer Sterne-Verteiler bei Gastronomen gleichsam gefürchtet wie geliebt, bei reisenden Gourmets seit 1923 ein renommierter und vielerprobter Wegbegleiter.

Mit der Herausforderung wächst für Steinberger der Reiz, das gerade noch Mögliche auszuloten ... ... und bei bis zu 300 km/h ... © KK ... selbst in extremen "Lebenslagen" ... © KK ... mit Nervenstärke sowie Teamgeist die Konkurrenz auf die Plätze zu verweisen ... © KK ... wie etwa als Gesamtsieger bei den Ducati Speed Days (2015) oder auf Yamaha bei der WSB Challenge Superbike (2020). © KK

PS, E-Bikes und Teamgeist

Reine Genussreisen stehen aber für den sportlichen Villacher allein schon aus zeitlichen Gründen nicht auf der Prioritätenliste. Seit 2010 hat ihn nämlich das Motorradfieber fest im Griff. „Ich liebe es einfach, auf der Rennstrecke das physikalisch gerade noch Machbare auszuloten”, schwärmt der nervenstarke Champion (“Wenn in dir einmal das Gefühl von Angst aufkommt, bist du einfach nicht am richtigen Platz”), der wiederholt die internationale Konkurrenz hinter sich lassen konnte. „Ein bisschen einen Vogel brauchst du für so ein aufwendiges Hobby schon, aber wenn du nach einem erfolgreichen Rennwochenende mit diesem inneren Glücksgefühl heimfährst, ist das einfach unbeschreiblich”, schwärmt Steinberger. Nicht ganz ohne Motor aber mit doch deutlich weniger PS geht es in seinem aktuellen nebenberuflichen Projekt zu: „Im März 2022 habe ich gemeinsam mit meinem Freund und Geschäftspartner Bernhard Gaggl einen E-Bike-Shop mit Werkstatt in Fürnitz bei Villach eröffnet. Bei uns sind mit Frank Kretschmar, der ein perfekter Serviceprofi ist, und Thomas Michi als Beratungsexperte noch zwei absolute Fachleute mit in der Mannschaft“, schwärmt Steinberger, für den Teamgeist nicht nur in beruflichen Belangen an allererster Stelle steht.

E-Bike-Profis: Roland Steinberger und Bernhard Gaggl sowie Frank Kretschmar © RP / 5min.at

„Ohne gegenseitiges Vertrauen, konstruktive Zusammenarbeit und Loyalität kannst du null und nix erreichen – nicht im Beruf, nicht im Sport”, weiß der ehemalige Bundesliga-Eishockeyspieler, der im Winter immer noch regelmäßig in der Kärntner Liga antritt. Im Sommer nützt der Familienvater die Mittagspausen gerne für ein paar schnelle Runden Wasserski mit Tochter Julia am Ossiacher See. Ob für ihn die Freizeit auch mal ganz ohne Speed und Motor vorstellbar wäre? „Doch, doch“, lacht Steinberger, „selten aber doch ergibt sich auch die Gelegenheit zu einem wirklich entspannten Segelturn irgendwo am Meer.” Und ergänzt, schon wieder ganz im effizienten Businessmodus: „Übrigens, Michelin hat gerade zwischen Spanien und Großbritannien ein innovatives aufblasbares Segelsystem für Frachtschiffe in Erprobung – damit können jetzt schon an die 20 Prozent Treibstoff eingespart werden.“