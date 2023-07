Donnerstagabend Drei Verletzte bei Frontal-Crash auf der Friesacher Bundes­straße Friesacher Bundesstraße - Ein Unfall auf der B 317 Friesacher Bundesstraße forderte am Donnerstagabend, dem 12. Jänner 2023, drei Verletzte. Die Freiwilligen Feuerwehren Althofen und Micheldorf standen im Einsatz. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (214 Wörter) © FF Althofen

Eine 33-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit an der Glan war am Donnerstagabend, dem 12. Jänner 2023, mit ihrem Auto auf der B 317 Friesacher Bundesstraße unterwegs. Beim Linksabbiegen in die L 82A Töscheldorfer Landesstraße prallte sie frontal gegen den Wagen eines 30-jährigen Mannes aus dem Bezirk St. Veit an der Glan. Durch die Wucht des Anpralls wurde dessen Auto gegen das Fahrzeug einer 57-jährigen Frau aus dem Bezirk St.Veit an der Glan geschleudert.

Unfall forderte drei Verletzte

Im Zuge des Verkehrsunfalles erlitten sowohl die 33-Jährige, als auch der 30-Jährige und dessen Beifahrer Verletzungen und wurden in das Krankenhaus Friesach gebracht. Die 57-Jährige blieb unverletzt. Weiters ergab ein beim 30-Jährigen durchgeführter Alkomatentest eine mittelschwere Alkoholisierung, weshalb ihm der Führerschein abgenommen wurde.

Zwei Feuerwehren im Einsatz

Im Einsatz standen auch die Freiwilligen Feuerwehren Althofen und Micheldorf mit 30 Personen. Die Aufgabe der Feuerwehren bestand neben der Ausleuchtung der Unfallstelle, der Sicherstellung des Brandschutzes sowie dem Binden von ausgelaufenen Betriebsmitteln in der Unterstützung der Rettungskräfte bei der Verletztenversorgung. Ein privates Abschleppunternehmen übernahm die Bergung und den Abtransport der Unfallfahrzeuge. Während des Einsatzes war die Straße nur einspurig befahrbar. Mittlerweile konnte sie aber wieder freigegeben werden.