Verfolgungsjagd Alko-Lenker (39) flüchtete vor Polizei und krachte in Leit­schienen A2 Südautobahn - Ein alkoholisierter Lenker flüchtete in der Nacht auf Freitag, dem 13. Jänner 2023, auf der A2 Südautobahn vor der Polizei. Dabei kam er von der Straße ab und durchschlug mehrere Leitschienen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (175 Wörter) © FF St. Georgen am Sandhof

Kurz nach Mitternacht wollte ein 39-jähriger Klagenfurter bei der Autobahnauffahrt Klagenfurt-Ost auf die A2 Südautobahn auffahren. Dabei missachtete er jedoch das Anhaltezeichen einer Polizeistreife, beschleunigte sein Fahrzeug stark in Richtung Italien und brauste den Beamten davon.

Beamten nahmen die Verfolgung auf

In der Folge fuhr der Lenker bei der Abfahrt zum Flughafen wieder ab, kam in der dortigen Rechtskurve von der Fahrbahn ab, durchschlug mehrere Leitschienen und kam schließlich mit dem Fahrzeug auf der dahinterliegenden Grünfläche zum Stillstand. Beim Eintreffen der Polizeistreife fehlte vorerst jede Spur von ihm – er dürfte vom Unfallort geflüchtet sein.

Kam nicht weit

Doch schon kurze Zeit später konnte er in zirka 50 Meter Entfernung vom Fahrzeug in einem Strauch liegend gefunden werden. “Er gab an, nicht verletzt zu sein”, erklärten die Beamten. Ein durchgeführter Alkomatentest verlief allerdings positiv und ergab eine mittelschwere bis schwere Alkoholisierung. Der Führerschein wurde dem Mann abgenommen, er wird angezeigt. Die Aufräumarbeiten wurden von den Freiwilligen Feuerwehren St. Georgen am Sandhof und Haidach übernommen.