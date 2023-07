Villach gegen Klagenfurt Kärntner Futsal-Derby steht dieses Wochen­ende am Programm Villach & Klagenfurt - Am Samstag, dem 14. Jänner 2023, kommt es in der 2. ÖFB Futsal Bundesliga zum Kärntner Derby zwischen dem Carinthia Flamengo Futsal Club aus Klagenfurt und dem LPSV Kärnten aus Villach. Der Anpfiff ist um 16 Uhr. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (205 Wörter) © LPSV-K Futsal

Das Hinspiel konnten die Villacher mit 5:4 für sich entscheiden und haben damit in der heurigen Saison ihre Siegesserie gestartet. Der LPSV Kärnten hat alle bisherigen sieben Saisonspiele gewonnen und ist derzeit Tabellenführer. Der C.F.F.C. liegt derzeit auf Platz drei und könnte sich mit einem Sieg über den LPSV Kärnten durchaus noch berechtigte Chancen auf den Meistertitel ausrechnen. “Wir brennen auf die Revanche. Es wird schwer. Wir müssen mit Huseinbasic und Nuhanovic, die führenden in der Torschützenliste, in Schach halten Aber nach der knappen Hinspielniederlage ist für uns ein Sieg aus unserer Sicht definitiv möglich”, so Jürgen Riepl, Sportlicher Leiter C.F.F.C..

© LPSV-K Futsal

Hochspannung in der Sporthalle Viktring

Spannung in diesem Kärntner Derby in der Sporthalle Viktring am Samstag in Klagenfurt ist also vorprogrammiert. “Bereits beim Hinspiel war das eine ganz knappe Sache. In Klagenfurt wird es für uns sicher auch nicht leichter. Die drei Punkte können wir hier sicher nur holen, wenn wir alles herausholen”, betont Stephan Brozek, Sektionsleiter LPSV Kärnten. Geleitet wird das Derby von Schiedsrichter Jürgen Trampitsch und seinem Schiedsrichterteam. Wer es nicht in Halle schafft, kann sich das Spiel im Livestream ansehen.