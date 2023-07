Einen Tag nach dem "Nightrace" Nacht-Riesen­torlauf in Schladming bringt "Welt-Premiere" Schladming - Nach dem traditionellen Nacht-Slalom in Schladming wird am Tag darauf dieses Jahr auch erstmals ein Nacht-Riesentorlauf ausgetragen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (87 Wörter) Nach dem Nachtslalom findet dieses Jahr auch ein Nacht-Riesentorlauf statt. © Bundesheer/ Daniel Trippolt

Dieses Jahr wird es in Schladming nicht nur eines sondern gleich zwei Rennen geben. Neben dem traditionellen und legendären Nacht-Slalom wird es am Tag darauf auch erstmals in der Weltcup-Geschichte einen Nacht-Riesentorlauf geben. Das wurde gestern bekannt gegeben, also nicht einmal zwei Wochen, bevor der Riesentorlauf dann am 25. Jänner ansteht. Möglich gemacht hat dieses Rennen die Absage des Riesentorlaufs in Garmisch-Partenkirchen – diesen übernimmt man nun. Die Tickets für die “Welt-Premiere” sollen ab heute verfügbar sein.