Morgen: "Repair Café Graz" macht Station im Center West

Bergung mit Hubschrauber

Rettungs­aktion am Groß­glockner: Deutscher ...

Kals am Großglockner (Osttirol) - Am Dienstag, dem 25. Juli 2023, gegen 16 Uhr verlor ein 54-jähriger Deutscher in Kals am Großglockner (Osttirol) auf ca. 3.350 Metern beim Umhängen ...