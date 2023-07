Mehr als 10.000 Euro Schaden Ausgeliefert: Ver­meint­licher Pakete­dieb (28) nach zwei Monaten gefasst Hartberg-Fürstenfeld - Ein 28-jähriger Ungar wurde nun von den ungarischen Behörden ausgeliefert, weil er zahlreiche Pakete zwischen August und Oktober 2022 in der Steiermark und in Salzburg gestohlen haben soll. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 10.000 Euro. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (124 Wörter) SYMBOLFOTO © Monkey Business/stock.adobe.com

Dem Paketzusteller konnte bereits im November 2022 der Diebstahl von sieben Paketen samt Inhalt (vorwiegend elektronische Geräte) nachgewiesen werden. Der Tatverdächtige flüchtete jedoch nach Ungarn und war daher vorerst nicht greifbar. Ermittlungen der Polizeiinspektion Hartberg brachten daraufhin zwei weitere Diebstähle zum Vorschein. So soll der Ungar, ebenfalls in seiner Funktion als Paketzusteller, im Bezirk St. Johann im Pongau (in Salzburg) zumindest zwei Pakete geöffnet und deren Inhalt gestohlen haben.

Zur Fahndung ausgeschrieben

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde der Tatverdächtige dann zur Festnahme ausgeschrieben. Aufgrund dieser Fahndungsmaßnahmen nahm die ungarische Polizei den 28-Jährigen fest. Der Festgenommene wurde am Donnerstag, den 12. Jänner, am Grenzübergang Nickelsdorf den heimischen Behörden übergeben und in die Justizanstalt Graz-Jakomini überstellt.