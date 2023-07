Jetzt die 1+1 Frühstücksaktion genießen: ATRIO: Nach dem Frühstück ist vor dem Shopping! Villach - Nicht nur shoppen, sondern auch genießen: Schnapp dir noch bis 4. Februar deinen Lieblingsmenschen und frühstückt ausgiebig im ATRIO. Das Beste: Eine(r) von euch genießt kostenlos! von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (240 Wörter) Werbung Das Café Cappuccino im ATRIO ist eines der teilnehmenden Betriebe der 1+1 Frühstücksaktion. © Christof Lackner

Frühstücksaktion noch bis 4. Februar!

Shoppen macht so richtig Spaß, besonders im größten Einkaufszentrum Kärntens. Eine kleine Stärkung gehört immer dazu. Mit der aktuellen Frühstücksaktion im ATRIO in Villach, die noch bis 4. Februar läuft, bist du gestärkt für jeden Shoppingtrip oder Genussbesuch in einem der zahlreichen Geschäfte, Restaurants oder Cafés! Nimm eine Freundin oder einen Freund mit und genießt in einem der 5 teilnehmenden Gastronomiebetriebe ein herzhaftes Frühstück. Das Beste ist: Nur eine(r) von euch bezahlt! So seid ihr nicht nur bestens vorbereitet für euren Shoppingtrip, es bleibt auch mehr Geld im Börserl für euren Einkauf im größten Einkaufszentrum Kärntens!

Bei der Frühstücksaktion im ATRIO habt ihr die Qual der Wahl in den 5 teilnehmenden Betrieben! © Atrio Im ATRIO kannst du nach Lust und Laune shoppen, mit der Frühstücksaktion jetzt auch richtig gut gestärkt! © ATRIO

Verschiedene Angebote für euer Frühstück!

So beginnt euer perfekter Tag im ATRIO: Wählt euer Café oder Restaurant für ein ausgiebiges und herzhaftes Frühstück, bezahlt davon nur eines und lasst euch so richtig verwöhnen. Verschiedene Frühstücksaktionen gibt es beispielsweise bei »Franz Streetfood«, in der »Pep Juice Bar«, im »Café Cappuccino«, im »Interspar Restaurant« oder in der »Bellaggio Gelateria«. Und danach heißt es: Shoppen! Wer lieber andere dazu einladen möchte, sich wieder einmal etwas Nettes zu gönnen, der kann die beliebten ATRIO Zehner-Gutscheine verschenken. Den ZEHNER gibt es im ATRIO beim Besucher-Service und auch online auf derzehner.at. So oder so: Das ATRIO Villach freut sich auf euch!

Mit dem ATRIO Zehner-Gutschein liegst du beim Beschenken immer richtig. © ATRIO