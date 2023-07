Von 13. bis 15. Jänner Zahlreiche steirische Sportler bei "Special Olympics"-Bewerben im Einsatz Steiermark - Zahlreiche steirische Sportler und Trainer sind von heute, 13. Jänner, bis Sonntag, 15. Jänner, in Liechtenstein und in der Tiroler Gemeinde Kaunertal im Einsatz. Dort finden nämlich "Special Olympics"-Bewerbe in diesem Zeitraum statt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (150 Wörter) © Special Olympics Österreich

Auf internationaler Bühne zu zeigen, was in einem steckt: Großevents in anderen Ländern sind für Special-Olympics-Sportler immer etwas ganz Besonderes. Und das Jahr 2023 startet gleich mit einigen sportlichen Leckerbissen. Den Beginn machen die Liechtensteiner Winterspiele in Steg und Malbun. Vom 13. bis 15. Jänner nehmen 23 Sportler – 17 von ihnen sind aus der Steiermark – an den Skibewerben teilnehmen. Die Schneeverhältnisse sind aber aktuell, wie auch in Bad Tölz, eher bescheiden.

Weitere Wettkämpfe in Bayern und im Kaunertal

Dort finden nämlich von 23. bis 26. Jänner die “Special Olympics Bayern” statt. Österreich schickt dabei mehr als 60 Sportler – zehn davon aus der Steiermark – nach Deutschland, wo sie in neun Sportarten um Medaillen kämpfen werden. Zeitgleich mit den Spielen in Bad Tölz werden die Winterspiele von “Special Olympics Hessen” in der Tiroler Gemeinde Kaunertal ausgetragen. Dort sind immerhin auch acht steirische Sportler vertreten.