Ab 16. Jänner Musi-Skiwoche: Hier könnt ihr mit etwas Glück einen Star treffen Bad Kleinkirchheim - Ab kommenden Montag, dem 16. Januar 2023, wird Bad Kleinkirchheim wieder zum Mekka der Schlager- und Volksmusik-Szene. Während der „Musi-Skiwoche" können Musikbegeisterte über hundert Pistenkilometer im zweitgrößten Skigebiet Kärntens erkunden und vielleicht sogar den ein oder anderen Star persönlich treffen.

Zwischen dem 16. und 20. Jänner 2023 unterhalten verschiedene Musikgruppen in ausgewählten Hütten im Skigebiet Bad Kleinkirchheim die Musi-Fangemeinde. Im Rahmen ihres Skitages können Musi-Freunde in den Hütten vorbeischauen und die gute Stimmung live miterleben. Alle Hütten sind übrigens so ausgewählt, dass auch Nichtskifahrer diese leicht fußläufig oder mit der Bergbahn erreichen können. Am Samstag, dem 21. Jänner 2023, geht die Musi-Skiwoche dann mit dem großen “Wenn die Musi spielt” Winter-Open Air zu Ende.

© BRM - Nadia Olsacher © BRM - Arno Gruber sen.