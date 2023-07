"Graz hilft" 300.000 Euro: Grazer Sozialfonds wird wegen Teuerung aufgestockt Graz - Der Stadtsenat hat am 13. Jänner auf Antrag von Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) einstimmig beschlossen, den Sozialfonds "Graz hilft" im Jahr 2023 weiterzuführen und mit 300.000 Euro auszustatten. Der Fonds unterstützt seit 2020 Grazer in Notlagen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (206 Wörter) © Elisa Auer

Um “Graz hilft” treffsicherer und unbürokratischer zu machen, wurden Anfang des Vorjahres auf Initiative der Bürgermeisterin die Richtlinien verändert, um auf Notlagen schnell und gezielt reagieren zu können. Von 2021 auf 2022 haben sich die Auszahlungen verdoppelt. Sehr oft führen die stark gestiegenen Kosten für Miete, Strom, Heizung und Schule zu finanziellen Engpässen.

Starke Teuerung macht Fonds “unverzichtbar”

Angesichts der zahlreichen Notlagen im Zusammenhang mit den stark gestiegenen Energiekosten, von denen auch viele Haushalte betroffen sind, die bisher nie öffentliche Hilfeleistungen in Anspruch genommen haben, wird der Fonds nun aufgestockt. “Die starke Teuerung macht Instrumente wie den Sozialfonds “Graz hilft” unverzichtbar. Wir können die Augen nicht vor den vielen Problemen verschließen, vor denen leider viele Menschen – nicht nur – in unserer Stadt stehen”, so Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ).

Asylwerber bekommen nichts aus dem Fonds

2022 hat man bereits einige Verbesserungen eingeführt, darunter den Wegfall der Wartezeit für Personen, die ihren Hauptwohnsitz weniger als zwölf Monate in Graz gehabt haben. Ausgeschlossen vom Fonds sind übrigens Asylwerber und Personen, die nicht zu einem mehr als dreimonatigen Aufenthalt in Österreich berichtigt sind. Die Entscheidungen über Unterstützungen von bis zu 1.500 Euro werden von den zuständigen Sozialarbeitern des Sozialamts getroffen.