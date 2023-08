Die Young-Stars im Interview Lehrling bei den Stadt­werken Klagenfurt: "Hier wird man wert­geschätzt" Klagenfurt - Die Stadtwerke Klagenfurt sind ein mehrfach ausgezeichneter Lehrbetrieb und bilden derzeit 48 Lehrlinge in acht Berufen aus. Die Ausbildungsfelder sind breit gestreut und reichen vom Büro bis zur Baustelle. Auch für das nächste Jahr sind aktuell neue Lehrstellen ausgeschrieben. Aber wie ist es denn überhaupt so als Lehrling bei den Stadtwerken? Wir haben diejenigen gefragt, die es wissen müssen – die Lehrlinge selbst. von Carolina Kucher 5 Minuten Lesezeit (646 Wörter) Werbung © Stabentheiner

„Man ist schon ein bisschen aufgeregt. Am Abend vor dem ersten Arbeitstag sind mir viele Gedanken durch den Kopf gegangen, wie es wohl sein wird“, erzählt Samuel, der mittlerweile im dritten Lehrjahr als Elektrotechniker ist. Ob er nach seiner Lehre weiterhin hier arbeiten würde? „Ja, auf jeden Fall!“ Grund dafür sind laut Samuel die guten Arbeitsbedingungen bei den Stadtwerken: „Ich war davor schon in einem anderen Betrieb als Lehrling angestellt – das hier ist ‚tausend und eins‘ hier wird man als Lehrling wertgeschätzt und hat unglaublich viele Möglichkeiten – davon konnte ich bei meinem letzten Arbeitgeber nur träumen.“ Aber was macht die Lehre bei den Stadtwerken so besonders?

„Welcome Week“ als feierlicher Startschuss

Der neue Lebensabschnitt als Lehrling der Stadtwerke Klagenfurt beginnt für alle jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleich – mit einer „Welcome Week“. „Der Starttermin aller Lehrlinge ist derselbe und da geht’s dann gleich ab in eine spannende Woche, wo im lockeren Rahmen eine Einführung ins Unternehmen stattfindet. Neben ersten Schulungen und einem Kennenlernen mit den Vorständen, stehen Spaß und die Gemeinschaft ganz oben – wir haben zum Beispiel gegrillt und sind Kanu gefahren“, erzählt Laura, die nach ihrer Matura noch eine Lehre als Betriebslogistikerin begonnen hat.

„Man wird nie allein gelassen“

Ab der zweiten Woche als Lehrling geht die Reise dann richtig los! Die Lehrlinge erwarten ab sofort täglich neuen Aufgaben und so erweitern sie ständig ihre Fähigkeiten. Dabei dürfen sie auch immer auf die Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen zählen. „Das ist richtig beruhigend, wenn man weiß, dass man nie allein gelassen wird. Man merkt, dass die Stadtwerke viele Lehrlinge ausbilden. Jeder Kollege unterstützt einen und steht mit Rat und Tat zur Seite, freut sich Marco, der im zweiten Jahr im Bereich „Gas/Wasser/Heizung“ lernt.

„Die Angebote für uns Lehrlinge sind riesig!“

…staunt Leonie auch im zweiten Lehrjahr noch. Sie macht die Lehre zur Bürokauffrau. Nicht nur, dass sie alle sechs Monate die Abteilung wechseln kann, um die unterschiedlichsten Erfahrungen zu sammeln, auch finanziell und in der Berufsschule werden die Jugendlichen unterstützt:

Jugend-Mobil-Ticket für ganz Kärnten wird bezahlt

Nachhilfe bei Problemen in der Berufsschule mit eigenem Coach

Berufsschulvorbereitungen mit eigenem Coach

Lerntage mit den Ausbildnern

Prämien-Ausschüttung, wenn die Berufsschule mit gutem oder ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen wird

Prämien-Ausschüttung bzw. Bezahlung des Führerscheins, wenn die Lehrabschlussprüfung mit gutem oder ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen wird.

Lehre mit Matura als dualer Bildungsweg

Auch dieses Modell wird seit Jahren von den Stadtwerken Klagenfurt angeboten. Aktuell machen 14 der 48 Lehrlinge die Matura neben der Lehre. „Ich habe zum Beispiel jeden Dienstag Schule, also die Matura-Vorbereitung. Das ist ganz normale Arbeitszeit – ich kann die Matura also wirklich im Zuge meiner Ausbildung mitmachen“, erzählt Marco, der sich sonst mit Gas-, Wasser-, und Wärmeanschlüssen für Wohnhäuser beschäftigt.

Lehrlingswettbewerbe

Aber nicht nur für die Matura und Lehrabschluss-Prüfung lernen die Jugendlichen bei den Stadtwerken, auch Lehrlingswettbewerbe stehen ganz hoch im Kurs. Mitmachen kann jeder der will. Die Teilnahme wird vom Unternehmen u.a. mit Vorbereitungszeit voll unterstützt. Allein im Jahr 2022 haben die Stadtwerke-Lehrlinge große Erfolge feiern können: zwei zweite Plätze bei den Elektrotechnikern und ein erster Platz bei den Metalltechnikern haben alle drei Teilnehmer vom Landes- zum Bundesbewerb gebracht. Dazu kommt noch ein zweiter Platz beim so genannten „Lehrlingshackaton“.

Auszeichnung

Besonders erfreulich war die Auszeichnung mit dem Gütesiegel „beliebter Lehrbetrieb“ durch die Kronen Zeitung im Jahr 2022. Die Verleihung des Gütesiegels basiert auf einer umfassenden, multimethodischen Studie durch das „IMWF – Institut für Management und Wirtschaftsforschung“. Für diese Studie wurden Berufsschullehrer und -Lehrerinnen befragt, Onlinebewertungen von Lehrlingen ausgewertet, die Reputation der Lehrbetriebe in Medien untersucht sowie eine Selbstauskunft der Betriebe eingeholt.

Aktuelle Ausschreibung

Auf den Geschmack gekommen? Sehr gut! Die Stadtwerke Klagenfurt suchen aktuell nämlich wieder nach neuen, motivierten Lehrlingen. Neben MetalltechnikerInnen, KFZ-TechnikerInnen und Installations- und GebäudetechnikerInnen, werden auch ElektrotechnikerInnen gesucht. Alle Infos zu den ausgeschriebenen Stellen, was man mitbringen sollte und was genau geboten wird, gibt‘s hier zu finden – Stadtwerke Klagenfurt – Offene Stellen. (https://www.stw.at/jobs/) Die Ausschreibung läuft noch bis zum 19. Februar 2023.