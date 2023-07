Nach Benefiz-Weihnachtskonzert Großzügige Spende für sozial schwache Familien aus Velden Velden am Wörthersee - Mit einer großzügigen Spende für den Veldener Sozialfonds überraschten Barbara Lerchbaumer, Leiterin der Alban Berg Musikschule Velden, und Susanne Kaiser-Schuschu, Obfrau des Elternvereins, Bürgermeister Ferdinand Vouk (SPÖ) zu Jahresbeginn. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (56 Wörter) © KK/Sobe

„Im Rahmen des Benefiz-Weihnachtskonzertes der Alban Berg Musikschule Velden am 15. Dezember zeigte sich das anwesende Publikum besonders spendabel“, so Barbara Lerchbaumer. Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk zeigte sich erfreut über den Spendenerlös in Höhe von rund 1.100 Euro. „Damit kann sozial schwachen Veldener Familien rasch und unbürokratisch geholfen werden“, so ein dankbarer Bürgermeister.