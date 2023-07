Ab dem Schuljahr 2023/24 Für Schüler mit Behinderung: Schul­assistenz wird neu aufgestellt Steiermark - Die Schulassistenz ist eine wichtige Unterstützungsleistung, um Schülern mit Behinderung beziehungsweise anderen besonderen Bedürfnissen den Schulbesuch in der Steiermark zu ermöglichen. Ab dem Schuljahr 2023/24 wird diese auf neue Beine gestellt. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (325 Wörter) SYMBOLFOTO © Fotolia

Die Schulassistenz soll nämlich ab dem nächsten Schuljahr vom Sozial- in das Bildungsressort verlagert werden. Die beiden zuständigen Landesräte Doris Kampus und Werner Amon haben die Eckpunkte des neuen Gesetzes bei einer Pressekonferenz präsentiert. “Die neue Schulassistenz wird dadurch zur Gänze Teil des Bildungswesens, vereinheitlicht und einfacher zugänglich”, meinte Kampus. Sie versicherte auch, dass “alle Bescheide bestehen bleiben und sich niemand Sorgen machen muss”.

“Doppelgleisigkeiten werden beseitigt”

Mit dieser Reform würden auch Doppelgleisigkeiten beseitigt und das Angebot verbessert, ist sich Amon sicher. “Diese Neuerungen ermöglichen es, dass zukünftig auch Kinder mit medizinischen Bedürfnissen wie etwa Diabetes von einer Schulassistenz in der Schule unterstützt werden können.” Der Grundgedanke sei es, “die Schulassistenz zur Gänze zum Teil des Systems Schule zu machen”, wissen die beiden Landesräte.

NEOS: “Einsatz trägt endlich Früchte”

NEOS-Landtagsabgeordneter Robert Reif freut sich, dass die Schulassistenz nun neu aufgestellt und die Zuständigkeit in einem Ressort vereint werden soll. Sein Einsatz für dieses Thema trage nun endlich Früchte. “Wir haben mit unserer Forderung, die Schulassistenz in einem Ressort zu bündeln, nicht lockergelassen”, so Reif.

Grüne: “Längst überfälliger Schritt”

“Die Verlagerung der Schulassistenz ins Bildungsressort ist ein erfreulicher und längst überfälliger Schritt. Schön, dass diese langjährige Grüne Forderung endlich umgesetzt wurde”, begrüßt die Klubobfrau der steirischen Grünen Sandra Krautwaschl die heute verkündete Einigung. Bisher sei es durch die Zweiteilung der Zuständigkeiten zu einem “immensen bürokratischen Aufwand” gekommen. Nun hofft man auf eine ähnliche Reform in der Elementarpädagogik.

Hohensinner: “Viele Vorteile erkennbar”

Die “Schulassistenz neu” lässt viele Vorteile erkennen, meint der Grazer Inklusionsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP). Durch die Bündelung der Ressourcen ergebe sich eine einfachere Antragsstellung direkt in den Schulen. “Als Inklusionsstadtrat freue ich mich über die künftige Reform der Schulassistenz. Diese lässt viele Vorteile erkennen”, weiß Hohensinner.