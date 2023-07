Super! Schreib­talente vor den Vorhang: Land schreibt Kinder­buchpreis wieder aus Kärnten - Schreibtalente aufgepasst: Das Land Kärnten schreibt 2023 wieder der Kärntner Kinderbuchpreis aus. Manuskripte können bis 31. Juli 2023 in Deutsch, Slowenisch, Italienisch und Englisch eingereicht werden. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (199 Wörter) #GOODNews © Büro LR.in Schaar

„Mit dem Kinderbuchpreis holen wir hochwertige, altersgemäße Literatur für Kinder und Jugendliche vor den Vorhang. Um auch jüngere Schreibtalente zu motivieren, gibt es zum zweiten Mal auch den Sonderpreis. Ich freue mich auf viele Einreichungen, die zeigen, dass Kärnten reich an toller Kinderliteratur ist“, so Jugend-Landesrätin Sara Schaar (SPÖ).

Einsendeschluss ist der 31. Juli

Ihre noch nicht veröffentlichten Manuskripte können Schreibtalente einreichen, welche in Kärnten geboren bzw. tätig sind, oder deren Werk in einem signifikanten Bezug zu Kärnten steht. Altersbeschränkung für die Autoren gibt es keine, auch mehrere Arbeiten können eingeschickt werden. Wie bereits 2021 können Manuskripte in Deutsch, Slowenisch, Italienisch und Englisch eingereicht werden – als Beitrag zu gelebter Mehrsprachigkeit. Einsendeschluss ist der 31. Juli 2023.

Fachjury nimmt Arbeiten unter die Lupe

„Am Ende bewertet wie gewohnt eine Fachjury alle Arbeiten. Der Kinderbuchpreis 2023 ist mit 3.000 Euro dotiert. Das Sieger-Buch wird im Drava-Verlag erscheinen und durch diesen bei sämtlichen Buchmessen vorgestellt […]. Der Sonderpreis für Autorinnen und Autoren unter 18 Jahren ist mit 1.000 Euro dotiert“, erklärt Schaar. Weitere Informationen zur Ausschreibung gibt es online unter jugend.ktn.gv.at oder bei Marlene Haradini-Supanz, 050 536 33072 bzw. [email protected]