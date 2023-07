Krypto-Enthusiasten aufgepasst Gründe für den wachsenden Krypto-Markt Kärnten - Einigen Experten zufolge wird sich der Verlauf von Kryptowährungen, den wir heute erleben werden, erheblich von dem Verlauf Ende 2017 unterscheiden. Mehrere Krypto-Enthusiasten sind der Meinung, dass wir uns derzeit in einer Haussezone befinden. von Carolina Kucher 8 Minuten Lesezeit (1011 Wörter)

Andere Analysten sind jedoch der Meinung, dass wir uns immer noch in einem Bärenmarkt befinden und der Bitcoin-Preis möglicherweise auf 3.000 oder vielleicht 1.000 USD fallen wird. Keiner weiß, warum sie das glauben. “Kennen sie den Marktzyklus einfach nicht? Welche Beweise haben wir dafür, dass es anders ist? Nach der technischen Analyse befinden wir uns in einer Hausse, wenn der Kurs eines Vermögenswerts über dem gleitenden Durchschnitt von 200 liegt. So einfach ist das. Diese Hausse ist jedoch nicht vergleichbar mit der Hausse im Jahr 2017.”

Werfen wir einen Blick zurück in die Vergangenheit. Der Medienrummel begann, nachdem die 10.000-USD-Zone im November 2017 durchbrochen wurde. Ihre Nachbarn wurden mit Bitcoin vertraut, und selbst diejenigen, die nicht investieren, haben von Bitcoin und Blockchain gehört. Es erschienen verschiedene Artikel in jeglichen Zeitungen und auf sozialen Medien. Die Menschen glaubten, dass eine Investition in Bitcoin und andere Kryptowährungen eine einfache Möglichkeit wäre, Geld zu verdienen. Infolgedessen stieg er innerhalb kurzer Zeit auf 14.000 USD. Er fiel etwas in den Bereich von 11.000 USD zurück, bevor er nach zwei Tagen 17.350 USD erreichte.

Es ging alles so schnell. Andere Börsen stoppten vorübergehend die Registrierung auf ihren Plattformen, weil sie es nicht mehr bewältigen konnten. Und der Preis von Bitcoin erreichte fast $ 20.000, und der Rest ist Geschichte. Hier kommt der Bärenmarkt des Jahres 2018.

Das trifft den Nerv der Kleinanleger, insbesondere derjenigen, die auf dem Höhepunkt der Euphorie investiert haben. Bis jetzt haben sie immer noch Angst, wieder in den Kryptomarkt einzusteigen. Die Hausse von 2017 war dem Hype und dem Boom zu verdanken, wobei die Kleinanleger einen Großteil der Summe ausmachten.

Der Bitcoin-Kurs wird derzeit um 10.000 USD gehandelt, was ein psychologisches Niveau darstellt. Psychologische Niveaus sind Preisniveaus, die dazu neigen, eine große Aufmerksamkeit des Marktes auf sich zu ziehen und, daher oftmals zu einer Preisreaktion führen. Dies hat sich bewahrheitet, zumal sich viele Nutzer auf Krypto-Plattformen wie Biticodes-app.com und Coinbase.com registriert haben. Diese Plattformen haben berichtet, dass es einen Zustrom von Neulingen und erfahrenen Anlegern in ihrer Datenbank gegeben hat. Viele der jungen Anleger scheinen jedoch noch nicht investiert zu haben. Im Vergleich zu 2017 sind die Google-Suche und das Medieninteresse derzeit nicht so stark. “Aber woher kommt das Geld, wenn die normalen Anleger noch nicht investiert haben? Es kommt von institutionellen Anlegern, d. h. von vermögenden Privatpersonen, die langsam in den Markt einsteigen. Laut zahlreichen Investmentberichten wächst das Interesse der Institutionen am Bitcoin-Markt.”

Coindesk zitiert Oliver von Landsberg-Sadie, CEO von BCB, einem auf digitale Vermögenswerte spezialisierten Finanzdienstleister. Er verglich den früheren Zustand des Marktes mit seiner aktuellen Entwicklung. Er behauptet, dass Finanzinstitute ihre veralteten Portfolios diversifizieren und endlich über das nötige Fachwissen verfügen, wie das aktuelle Wachstum von Kryptowährungen (2019) zeigt. Anders als im Jahr 2013, sind Technokraten und Dark-Web-Nutzer die Haupttreiber des Marktes. Und spekulative Einzelhändler trieben die Rallye im Jahr 2017 an. Der aktuelle Lauf ist sehr ausgeprägt. Darüber hinaus wird im nächsten Monat die BAKKT (ein amerikanisches Unternehmen, das eine Technologieplattform zur Verwaltung digitaler Assets betreibt) an den Start gehen. Dieses Ereignis ist eine große Neuigkeit und wird wahrscheinlich bis Ende des Jahres eine aggressivere Hausse auslösen.

Dieser Wettkampf ist auch ein Faktor für das Wachstum von Kryptowährungen. Aufgrund der störenden Spannungen zwischen Amerika und China ist die internationale Wirtschaft unberechenbar und politisch. Diese beiden Länder sind nun in einen Handelskrieg verwickelt.

Die Finanzinstitute suchen nach sicheren Häfen, um ihr Geld in dieser Zeit der wirtschaftlichen Turbulenzen anzulegen. Da sie dem Dollar nicht trauen, werden sie sich dem Gold als Wertaufbewahrungsmittel zuwenden, da es ein stabiler Vermögenswert ist. Und wir alle wissen, dass Bitcoin-Trader oft Goldanlagen mit Kryptowährungen vergleichen, weil sie sich ähneln. Auch wenn Bitcoin extrem volatil ist, verstehen die meisten Menschen, dass ihn niemand zu Fall bringen kann. Der Preis von Bitcoin wird nur aufgrund seiner Knappheit weiter steigen. Bitcoin wird eher als Wertaufbewahrungsmittel, statt als Tauschmittel betrachtet.

Das Debüt des Facebook-Coins Libra ist ein weiteres Element, das zum steigenden Kryptomarkt beiträgt. Obwohl die Regierung dies verhindert und diese Initiative vor zahlreichen Herausforderungen steht, treiben die Entwickler sie weiter voran. In Anbetracht der Zeit, des Geldes und der Mühe, die sie in dieses Projekt investiert haben, können sie es sich nicht leisten zu verlieren. Ihre Errungenschaft wird den Weg für die gesamte Krypto-Community ebnen.

Die Meinungsverschiedenheiten über die Dezentralisierung von Kryptowährungen werden die Menschen nicht davon abhalten, mehr darüber zu erfahren. Sie hat enorme Auswirkungen sowohl auf die Kryptowelt als auch auf die traditionelle Finanzwelt. Es wird erwartet, dass andere große Unternehmen wie Google und Amazon dem Beispiel von Facebook folgen und bald ihre eigenen Kryptowährungen einführen werden. Es gibt das Gerücht, dass China an einer eigenen Kryptowährung arbeitet. Dies sind Beweise für das explosive Wachstum von Kryptowährungen. Die Menschen werden den Wert von Bitcoin entdecken, wenn ihr Wissen über Kryptowährungen wächst und die Nachfrage steigt.

Zusammengefasst

“Aus diesen Gründen können wir sagen, dass Kryptowährungen weiter wächst. Viele Trader beginnen heutzutage in Kryptowährungen zu investieren, weil sie einen langfristigen Aufwärtsmarkt sehen. Sie glauben, dass Bitcoin potenziell eine Quelle des Reichtums für eine Einzelperson erschließen kann. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um eine Finanzberatung handelt. Es handelt sich lediglich um einen Bericht über das, was viele Trader im Moment sehen.” Die Marktsituation ist heute völlig anders als sie es in der Vergangenheit war. Wenn Sie sagen, dass Sie zu spät in Bitcoin investieren, dann irren Sie sich. Das ist so, als würde man sagen, dass man das Internet nicht mehr nutzen kann, weil man zu spät dran ist. Bitcoin wird bleiben und so wird auch Blockchain-Technologie. Die Leute mögen glauben, dass der Bitcoin-Preis (10.000 USD) im Moment zu hoch ist. Aber in zehn Jahren werden sich die Leute dafür schämen, dass sie Bitcoin nicht gekauft haben, als er nur 10.000 USD kostete.