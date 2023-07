Im Bezirk Murtal Auto hat sich mehrmals überschlagen: 19-Jähriger schwer verletzt Bezirk Murtal - Freitagfrüh, am 13. Jänner, kam ein 19-Jähriger mit seinem Auto im Bezirk Murtal ins Schleudern. Der Wagen überschlug sich mehrmals. Der 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (86 Wörter) SYMBOLFOTO © Bettina Nikolic

Gegen 8 Uhr lenkte der 19-Jährige aus dem Bezirk Murtal seinen Wagen auf der B114 aus Richtung Trieben kommend und fuhr in Fahrtrichtung Judenburg. Er befand sich alleine in dem Fahrzeug. Das Auto dürfte aufgrund der nassen Fahrbahn ins Schleudern gekommen sein und überschlug sich daraufhin mehrmals. Der 19-Jährige wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber ins LKH Graz gebracht. Er erlitt schwere Verletzungen – am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die freiwilligen Feuerwehren Hohentauern und St. Johann am Tauern führten die Absicherung der Unfallstelle durch.