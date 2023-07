Mit Benefiz-Aus­stellung Grüne sammelten 1.400 Euro fürs Villacher Frauen­­haus Villach - Nachdem die Grünen Villach in der Vorweihnachtszeit eine Benefizausstellung organisiert haben, konnten 1.400 Euro zugunsten des Frauenhauses gesammelt werden. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (69 Wörter) v.l.n.r.: Christina Kraker-Kölbl, Sigrun Alten und Karin Herkner © Die Grünen Kärnten Artikel zum Thema Einnahmen von Benefiz-Aus­stellung werden an Villacher Frauen­haus gespendet

Die Spende wurde am Freitag, dem 13. Jänner 2023, von Gemeinderätin Karin Herkner (GRÜNE) an Frauenhaus-Leiterin Christina Kraker-Kölbl und die Vereinsvorsitzende Sigrun Alten übergeben. Herkner versteht die Spende als wichtigen Schritt in die richtige Richtung: “Bei Gewalt darf man nie wegsehen. Das Frauenhaus ein sicherer Hafen und damit ein integraler Bestandteil unserer Stadt.” Das Geld wird übrigens für die Ausstattung des Kinderspielzimmers im Frauenhaus genutzt.