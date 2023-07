Weichen für die Zukunft gestellt Generationen­wechsel: Vier neue Primar­ärzte in Klinikum und LKH Villach & Klagenfurt - Im Klinikum Klagenfurt stehen die Abteilungen Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie, Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie die Urologie demnächst unter neuer Leitung. Ebenso die Psychiatrie im LKH Villach. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (302 Wörter) © Bettina Nikolic

Gleich drei Abteilungen werden im Klinikum Klagenfurt heuer neu besetzt, weil die derzeitigen Abteilungsvorstände im Laufe des ersten Halbjahres in Pension gehen. So wird die Urologie ab Mai 2023 von Diego Signorello (57) geleitet: Der gebürtige Italiener hat an Kliniken in Italien, Deutschland und Österreich umfassende Erfahrungen gesammelt und unterrichtete an der Universität in Triest. Derzeit ist er Primar der urologischen Abteilung in Ragusa (Sizilien). Außerdem wird Thomas Schachner (47) im April die Abteilung für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie übernehmen. Der Chirurg ist aktuell an der Universitätsklinik für Chirurgie, Abteilung für Herzchirurgie in Innsbruck tätig.

Frischer Wind in den Abteilungen für Psychiatrie

Ebenfalls unter neuer Leitung steht demnächst die Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und psychotherapeutische Medizin. Thomas Trabi (47) wird im Juli ans Klinikum Klagenfurt wechseln. Der Oberarzt war Ausbildungsoberarzt an der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Graz und zeichnete für den Aufbau und die Leitung der dislozierten Ambulanz für Kinder und Jugendpsychiatrie am LKH Hartberg verantwortlich. Währenddessen tritt Armin Birner (39) die Nachfolge von Christa Rados an und wird mit Juni die Abteilung für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin im LKH Villach übernehmen. Birner war zuletzt als erster stellvertretender Klinikvorstand der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin in Graz tätig.

Weitere Ausschreibungen in Vorbereitung

“Ich bin überzeugt, dass die neuen Abteilungsvorstände die Abteilungen bestens weiterentwickeln werden. Sie können auf eine hervorragende Basis aufbauen”, so Gesundheitsreferentin und Aufsichtsratsvorsitzende Beate Prettner (SPÖ) und KABEG-Vorstand Arnold Gabriel ergänzt: “Die Bewerberlage war gut und ich freue mich, dass wir für alle Bereiche hochkarätige Experten gewinnen konnten.” Wie Gabriel mitteilt, seien weitere Ausschreibungen bereits in Vorbereitung: Es geht um die Neubesetzung der Nuklearmedizin, des Institutes für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und der HNO im Klinikum Klagenfurt.