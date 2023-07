Leistbare Wohnversorgung In Friesach entstehen Drei-Zimmer-Wohnungen um 350 Euro Friesach - In Friesach entstehen derzeit Drei-Zimmer-Wohnungen, welche inklusive Betriebskosten nicht mehr als 350 Euro kosten werden und Zwei-Zimmer-Wohnungen unter 300 Euro. „Möglich wird das, indem wir an vielen, vielen Schrauben drehen“, erklärt Wohnbaureferentin LHStv.in Gaby Schaunig (SPÖ). von Tanja Janschitz 4 Minuten Lesezeit (560 Wörter) SYMBOLFOTO © Pixabay/ Schluesseldienst

Die Nachfrage nach gemeinnützigen Wohnungen in Kärnten ist nicht nur aufgrund der günstigen Mieten, sondern auch dank der hohen Qualität und der bedarfsgerechten Konzepte konstant gegeben. „Wir realisieren gemeinsam mit Sozialreferentin LHStv.in Beate Prettner (SPÖ) betreubare Wohnungen für ältere Personen und Wohnverbünde für Menschen mit Behinderung, wir bauen Starterwohnungen für junge Pärchen, Mehr-Zimmer-Wohnungen für Familien, ganze Wohnquartiere mit Sozialraumentwicklung und sogar Eigentums-Reihenhäuser, die preislich weit unter dem Markt liegen“, so Wohnbaureferentin LHStv.in Gaby Schaunig (SPÖ). Das sei aber wettbewerbsrechtlich nur möglich, weil für die Wohnungsvergabe soziale Kriterien herangezogen werden.

LHStv.in Beate Prettner (SPÖ) © Büro Beate Prettner LHStv.in Gaby Schaunig (SPÖ) © Rauchenwald

Zwei Drittel der Mietwohnungen sind gemeinnützig

Neben der Neuerrichtung von Wohnungen – in den vergangenen fünf Jahren im Durchschnitt 300 pro Jahr – forciert das Land auch die Sanierung des Altbestands und die Aktivierung von Leerständen. Von rund 85.400 Hauptmietwohnungen in Kärnten seien 47.200 Genossenschaftswohnungen und 9.500 Gemeindewohnungen, somit wird rund zwei Drittel der Kärntner Mietwohnungen gemeinnützig verwaltet. „Die Mietenhöhe ist im gemeinnützigen Bereich in Kärnten gedeckelt. Damit erzeugen wir auch eine Preisbremse am Privatsektor, was dazu führt, dass Kärnten im Österreichvergleich die niedrigsten Mieten hat. Trotzdem sind private Mietwohnung durchschnittlich um ein Drittel teurer als gemeinnützige und die Schere geht weiter auf. Hier ist dringend der Bundesgesetzgeber gefordert, eine wirksame Mietenobergrenze einzuziehen“, erneuert Schaunig ihren bereits mehrfach geäußerten Appell an die Bundesregierung.

Drei-Zimmer-Wohnungen um 350 Euro

Dem zweiten Kostenfaktor beim Wohnen, den Betriebskosten, begegnet das Land mit neuen und innovativen Wohnbaukonzepten, wie jüngst in Friesach präsentiert. Dort entstehen Drei-Zimmer-Wohnungen, die inklusive Betriebskosten nicht mehr als 350 Euro kosten werden und Zwei-Zimmer-Wohnungen unter 300 Euro. „Möglich wird das, indem wir an vielen, vielen Schrauben drehen“, erklärt Schaunig. Die Gemeinde stellt den Grund für die Wohngebäude und Parkplätze zur Verfügung, finanziert den Abriss des Altbestands und übernimmt den künftigen Winterdienst. Das Land finanziert 80 Prozent der Baukosten über einen günstigen Wohnbaukredit, die gemeinnützige Bauvereinigung LWBK finanziert den Rest über einen ebenfalls günstigen Eigenmittelkredit. Auch bei der Planung sei jeder Cent an Bau- und Betriebskosten dreimal umgedreht worden.

Anfragen aus ganz Kärnten

„Es wurde lange bezweifelt, ob die Vision ‚350-Euro-Wohnen‘, die ich vor mehr als drei Jahren angestoßen habe, umsetzbar ist. Mit der Landeswohnbau Kärnten und der Gemeinde Friesach haben wir Partner gefunden, die bereit waren, sich darauf einzulassen. Jetzt kommen Anfragen aus ganz Kärnten, ob wir dieses Konzept weiter ausrollen können“, erklärt Schaunig abschließend.

FPÖ: “Brauchen radikale und sofortige Kehrtwende“

„Es braucht eine radikale und sofortige Kehrtwende in der Kärntner Wohnbaupolitik“, forderte hingegen FPÖ-Parteichef NAbg. Erwin Angerer und brachte heute erneut seine Vorschläge auf den Tisch: „Was für den Privaten gilt, muss auch für die Wohnbauträger gelten. Eine Zusage aus der Wohnbauförderung darf es nur mehr für bereits genehmigte Bauvorhaben geben. Sollte das Vorhaben nicht innerhalb von 24 Monaten umgesetzt oder zumindest damit begonnen worden sein, verfällt die Zusage automatisch und wird auf andere Wohnbauprojekte umgeschichtet.“ Für den privaten Wohnbau müsse es eine massive Vereinfachung der Förder-Richtlinien geben. „Zudem brauchen wir eine Verdoppelung des Häuslbauerbonus auf mindestens 30.000 Euro und die Förderungen sollen als Eigenkapital angerechnet werden, damit Häuslbauer leichter Kredite bekommen“, so Angerer. Zudem forderte der FPÖ-Chef ein „Mieterentlastungspaket“.