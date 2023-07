Viele Menschen im Krankenhaus Grippe und Corona: "Infektionslast der Bevölkerung aktuell enorm" Steiermark - Ein Blick auf die Zahlen zeigt zwar, dass Corona immer noch ernst genommen werden müsse, dennoch ist es nicht mehr das einzige Virus, das grassiert. Die Infektionslast in der Bevölkerung ist mit Corona und der aktuellen Grippewelle derzeit jedenfalls riesig. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (195 Wörter) © Pexels / cottonbro

Aktuell befinden sich immerhin 141 Corona-Patienten in den steirischen Krankenhäusern, sechs davon auf einer Intensivstation. Speziell die Situation an der Kinderklinik des LKH Graz unterstreicht dieses Bild noch: Allein von Oktober bis Dezember wurden dort über 400 kleine Patienten mit Corona behandelt. In der Altersgruppe bis 15 Jahre liegt die Impfquote bei nur sechs Prozent. In der Altersgruppe ab 55 Jahren haben rund 80 Prozent der Steirer bereits drei Impfungen, mehr als 50 Prozent der über 65-Jährigen haben schon die vierte Impfung. Nur im Burgenland ist diese Quote höher.

Flächendeckende Impfstraßen zumindest bis Frühsommer

Gemeinsam mit der hohen Zahl an Influenza- und RSV-Infektionen ist die Infektionslast der Bevölkerung aktuell massiv. Die gute Nachricht jedoch ist, dass die vorfügbaren Impfstoffe einen guten Schutz gegen schwere Verläufe bieten, sowohl bei Corona als auch bei der Grippe. Das Angebot an Impfstellen in der Steiermark ist so groß wie nie zuvor. “Neben den niedergelassenen Ärzten kann man sich in der Steiermark weiterhin auch auf den 13 Impfstraßen des Landes die kostenlose Corona-Schutzimpfung ohne Anmeldung holen”, betont Gerald Lichtenegger, der Leiter des Corona-Pandemiemanagements. Zumindest bis zum Frühsommer soll es die Landes-Impfstraßen weiter flächendeckend geben.