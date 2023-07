Für bis zu 40 Personen täglich "Citypark"-Spende an Caritas: 1.500 Euro für Notschlafstellen Graz - 300 Kinder haben in der Vorweihnachtszeit im Grazer "Citypark" bunte Lebkuchenhäuser für ihr Zuhause gebaut und verziert. Der Unkostenbeitrag - 1.500 Euro - wurde gesammelt und zur Gänze an die Caritas zugunsten der Winternotschlafstelle gespendet. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (153 Wörter) Jakob Url von der Caritas-Winternotschlafstelle (links) bei der Spendenübergabe mit Centermanager Waldemar Zelinka. © Citypark

“Niemand soll im Winter auf der Straße schlafen müssen”, findet auch Center-Manager Waldemar Zelinka und freut sich über den Betrag von 1.500 Euro, der durch die Lebkuchenhaus-Aktion im “Citypark” gesammelt werden konnte. Der Betrag wurde dieser Tage an Jakob Url von der Caritas Winternotschlafstelle übergeben. Bereits von 14. bis 19. November wurden 100 Winterjacken und -mäntel für die Caritas und speziell die Winternotschlafstelle in Graz gesammelt und übergeben.

Täglich bis zu 40 Personen in der Winternotschlafstelle

Die Kosten, die die Caritas in ihrer Winternotschlafstelle pro Nacht und Person hat, beläuft sich auf 15 Euro. Weiters benötigt man 30 Euro pro Woche für Hygieneartikel. Um die Einrichtung nun also bis Anfang April offen halten zu können, werden laufend Spenden benötigt. “In der Einrichtung bekommen täglich bis zu 40 Personen eine warme Nächtigungsmöglichkeit, Essen und Beratung”, so Url. Er sei dankbar für die großzügige Spende des Cityparks.