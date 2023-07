Für Kärntner Häuselbauer Neue Baurechts­fibel: Leitfaden informiert über Schritte zum Eigenheim Kärnten - Der neue Leitfaden informiert über alle Schritte zum Eigenheim. Digitale Checklisten helfen dabei, den Überblick zu bewahren. Scharfe Kritik hagelt es hingegen für Kreditvergabebestimmungen: „Müssen gelockert werden, um es Jungen zu erleichtern, Eigentum zu schaffen." von Anja Mandler 4 Minuten Lesezeit (533 Wörter) © Bettina Nikolic

Der Bau oder Umbau des Eigenheims zählt zu den wichtigsten Projekten im Leben. Bereits lange vor Beginn der Bauarbeiten müssen viele Entscheidungen getroffen werden, angefangen bei der richtigen Planung bis zur Finanzierung. „Vor allem sind auch viele baurechtlichen Anforderungen bis hin zum Bauverfahren zu berücksichtigen. Gerade zu Beginn, wenn viele Fragen gleichzeitig aufkommen, ist es nicht leicht, den Durchblick zu bewahren“, unterstreicht der für das Baurecht zuständige Landesrat Sebastian Schuschnig.

Neuer Leitfaden informiert über alle Schritte zum Eigenheim

Ein neuer Leitfaden des Landes Kärnten soll Kärntner Häuselbauer nun dabei unterstützen. Gemeinsam mit der Kammer der Architekten und Ziviltechniker und der Wirtschaftskammer Kärnten wurde dieser erarbeitet und heute präsentiert. „Mit der neuen Baurechtsfibel bekommen Häuselbauer einen übersichtlichen und kompakten Überblick, der alles abdeckt, von der ersten Idee des Eigenheims bis zum schlüsselfertigen Einzug“, betont Schuschnig. In insgesamt 16 Kapiteln werden von der Grundstücksauswahl, dem Grundstückskauf und der Aufschließung, über die richtige Budget-, Baustellen- und Hausplanung, das Bauansuchen und Bauverfahren bis zur Bauausführung und der Auswahl der richtigen Unternehmen wertvolle Tipps gegeben. „Vor allem ist es ein Leitfaden, der zeigt, welche Schritte zu welchem Zeitpunkt zu beachten sind, und welche Ansprechpartner und Experten notwendig sind, um Zeit, Ärger und Kosten zu sparen“, so der Landesrat.

Sebastian Schuschnig, Barbara Frediani-Gasser, Gerhard Oswald © Büro LR Schuschnig

Neben nützlichen und weiterführenden Links enthält die Fibel auch praktische Checklisten, die einen raschen Überblick für die einzelnen Bauphasen bieten. Mittels QR-Codes können sie in der Fibel direkt aufgerufen werden. Insbesondere wird auch kompakt über die Neuerungen im Kärntner Baurecht informiert, mit denen Bauen und Sanieren deutlich schneller, einfacher und unbürokratischer wurde. „Wir waren Vorreiter und haben die Flächenbegrenzung für PV-Anlagen auf Dächern und Fassaden gänzlich abgeschafft“, ruft Schuschnig in Erinnerung.

Lockerung der Kreditvergabebestimmungen gefordert

Schuschnig hebt weiter hervor, dass es dringend Erleichterungen für Häuselbauer durch eine Lockerung der praxisfernen Kreditvergabebestimmungen braucht, um die Bauwirtschaft in Schwung zu halten. „Sich Eigentum zu schaffen, ist die beste Absicherung gegen steigende Wohnkosten und eine Vorsorge für die nächsten Generationen. Insbesondere für Jungfamilien braucht es dringend Lockerungen. Die aktuelle Rechtslage geht an der Praxis vorbei“, so Schuschnig. Er begrüßt den Vorstoß des Finanzministers zur Abschaffung der Grunderwerbssteuer und der Grundbuchsgebühr für den Ersterwerb einer Immobilie. „Es muss dazu rasch eine Einigung auf Bundesebene geben“, fordert Schuschnig auf.

„Wer baut, glaubt an die Zukunft”

Barbara Frediani-Gasser, Vizepräsidentin der Kammer der Architekten und Ziviltechniker betont: „Wohnen stellt aktuell den größten Kostenfaktor des täglichen Lebens dar, umso wichtiger sind unabhängige Planungen und nachhaltige, qualitätsvolle Lösungen, um Kosten zu sparen. Wir sind stolz, an diesem Leitfaden mit unserer Expertise mitwirken zu können. Architekten und Architektinnen und Zivilingenieure und Zivilingenieurinnen bieten ihre Leistungen in mehr als 60 verschiedenen, bauspezifischen Fachbereichen an und sind verlässliche Partner.“ Gerhard Oswald von der ARGE Bau der Wirtschaftskammer ergänzt: „Wer baut, glaubt an die Zukunft. Die Bauwirtschaft hat eine Schlüsselstellung und hohe wirtschaftliche Bedeutung für Kärnten. Über 5.000 Betriebe bieten rund 40.000 Menschen Arbeit und Einkommen. Gerade jetzt braucht es deshalb Maßnahmen, um die Bauwirtschaft zu stärken.“