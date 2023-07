Nach Messerstich: Steirischer Wirt (48) wird nach Verhandlung enthaftet

Ein 48-jähriger Steirer ist bereits Anfang Juni 2022 wegen zweifachen Mordversuchs vor Gericht gestanden, am heutigen Donnerstag soll der Prozess fortgesetzt werden.

Was ist passiert?

Im Dezember 2021 soll der damals 47-Jährige zwei Männer mit einem Messer verletzt haben. Der Vorfall ereignete sich in einem Innenhof zweier Gastlokale in Stainz, wo er mit ihnen in einen Streit geriet. Er verließ den Gastraum, kam wenig später aber mit einem Messer zurück und soll einem 26-Jährigen in den Bauch gestochen haben. Dieser musste notoperiert werden.

Oberster Gerichtshof hatte Urteil aufgehoben

Medienberichten zufolge haben Zeugen gehört, wie der Wirt gesagt haben soll: „Den stich i ab“. Dann soll er das Messer geholt haben. Ein anderer soll versucht haben, ihn zurückzuhalten. Vor Gericht betonte man, dass es nur Glück gewesen sei, dass keine lebenswichtigen Organe verletzt worden sind. Der Wirt selbst wollte jedenfalls nie jemanden verletzten und habe den Männern nur “Angst machen wollen”. Der Stich war keine Absicht, meinte er. Damals – im Juni – wurde der Mann zu acht Jahren Haft verurteilt, der Oberste Gerichtshof hob das Urteil aber auf.

Acht Monate bereits abgesessen

Von den Geschworenen wurde er diesmal allerdings nicht des versuchten Mordes schuldig gesprochen, sondern “nur” der Nötigung. Da die fahrlässige Körperverletzung aus dem ersten Rechtsgang bestehen blieb, wurde er insgesamt zu zwei Jahren Haft, 16 davon bedingt, verurteilt. Direkt nach der Verhandlung wurde er enthaftet, da er die acht Monate unbedingt bereits abgesessen hat. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.