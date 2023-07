Polizei bittet um Hinweise Unbekannte demolierten Scheiben von Gebraucht­wagen Hermagor - Zwischen dem 4. und 13. Jänner 2023 wurde vier Autos auf dem Gebrauchtwagenplatz eines Autohauses in Hermagor beschädigt. Jetzt ermittelt die Polizei in dem Fall. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (55 Wörter) SYMBOLFOTO

Bislang unbekannte Täter schlichen sich zwischen dem 4. und dem 13. Jänner 2023 auf den Gebrauchtwagenplatz eines Autohauses in Hermagor. In der Folge beschädigten sie die Frontscheiben von vier Autos, welche dort abgestellt worden waren. “Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest”, heißt es seitens der Polizei. Sie ermitteln nun in dem Fall.