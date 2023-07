18-tägige Frist Digitale Vignette 2023: Diese Frist ist beim Kauf zu beachten Kärnten - Ab 1. Februar 2023 sind nur noch Vignetten für das Jahr 2023 gültig. Wer statt der klassischen Klebevignette zur digitalen Variante greift, darf nicht auf die 18-tägige Frist bis zum Beginn der Gültigkeit vergessen. Damit die digitale Vignette rechtzeitig gültig ist, muss sie noch bis 14. Jänner gekauft werden. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (179 Wörter) © Montage: ASFINAG & 5min.at

Die Alternative: Holt man sich die digitale Vignette beim Mobilitätsclub, ist sie sofort nach dem Kauf gültig, die Konsumentenschutzfrist* entfällt. Wer also beim ÖAMTC kauft, kann sich noch länger Zeit lassen. Übrigens gibt es sowohl die Klebe- als auch die digitale Vignette an allen Stützpunkten und Grenzstationen des Mobilitätsclubs. Doch wenn man sich für die digitale Variante entscheidet muss man auf die 18-tägige Frist achten. Am morgigen Samstag, dem 14. Jänner 2023, ist somit der letzte Tag um die digitale Vignette rechtzeitig, damit sie ab Februar gültig ist, zu erwerben.

Kostenloser Umstieg in nur zwei Fällen

Beim Kauf der digitalen Vignette entfällt mit der Registrierung des Kennzeichens das oft als lästig empfundene Kleben und Abkratzen. Im Falle eines Scheibenbruchs ist keine Ersatzvignette nötig und Besitzer von Wechselkennzeichen benötigen nicht mehr für jedes Fahrzeug eine eigene Vignette. Hat man bereits geklebt, ist ein kostenloser Umstieg auf die digitale Vignette allerdings nur in zwei Fällen möglich: Beim Bruch der Windschutzscheibe oder im Falle eines Totalschadens.