Kommende Woche Frau Holle zu Besuch: Wird es in Graz nun endlich schneien? Graz - Endlich Schnee in Graz? Weihnachten ist schon längst vorbei doch die steirische Landeshauptstadt wartet noch immer auf die erste geschlossene Schneedecke. Wird sich das kommende Woche ändern? von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (154 Wörter) © Elisa Auer

Die kommende Woche soll winterlich beginnen. Laut GeoSphere Austria, der Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie soll es nämlich in den frühen Morgenstunden fast überall in der Steiermark schneien. “Schon im Laufe des Vormittages klingt dann der Niederschlag wieder ab”, weiß die GeoSphere Austria.

© Screenshot UWZ

Doch wie sieht es nun in Graz aus? Stattet Frau alle auch der steirischen Hauptstadt einen Besuch ab? Auch die Unwetterzentrale Österreich (UWZ) besagt, dass selbst das Grazer Becken etwas angezuckert werden soll. “Morgen ist es in Graz noch sonnig, die Bewölkung nimmt im weiteren Verlauf aber insgesamt zu. Dabei fällt am Montag Schnee”, berichtet Wetteronline.at. Wie stark der Schneefall wirklich ausfallen wird ist noch unklar. Doch die Chancen scheinen gut zu stehen, denn auch laut Wetter.com soll es in der steirischen Landeshauptstadt am frühen Montagmorgen schneien und Wetter2.com sagt für Graz am Wochenstart sogar “starke Schneefälle” voraus.