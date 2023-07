Schwere Mängel am Fahrzeug Drogen­test positiv: Polizei zog LKW-Lenker (26) aus dem Verkehr Lienz - Bei einer LKW-Kontrolle stellten Polizisten schwere Mängel am Fahrzeug fest. Doch damit nicht genug: Der 26-jährige Lenker stand auch unter Drogeneinfluss. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (96 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Beamte der Polizeiinspektion Lienz kontrollierten am Donnerstagnachmittag, 12. Jänner, an der Kontrollstelle Leisach einen 26 -jährigen Mann, der mit einem LKW unterwegs war. Dabei konnte eine massive Überladung an beiden Achsen und schwere Mängel am Fahrzeug festgestellt werden.

Drogentest positiv

Zudem schien der Lenker beeinträchtigt, weshalb ein Drogen-Schnelltest durchgeführt wurde. Dieser verlief positiv. Dem Lenker wurde der Führerschein abgenommen. “Bei einer freiwilligen Nachschau in der Wohnung des Österreichers konnte außerdem eine geringe Menge Cannabis aufgefunden und sichergestellt werden”, teilt die Polizei mit. Den Lenker als auch den Zulassungsbesitzer erwarten zahlreiche Anzeigen.